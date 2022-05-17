Алёна Родовская: «Вершители мира не понимают одного – попытка отменить нашу память даёт обратный эффект»

Новости Беларуси. Тему творчества, которое не разрушает ценности, а соединяет людей, схожих по менталитету и простым человеческим качествам. О бесполезном с точки зрения искусства конкурсе и важном с точки зрения развития любого государства Дне семьи рассуждает Алена Родовская в рубрике «ЗаДело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская, СТВ:

День семьи отметили в стране. Интересные цифры озвучили: 98 % белорусов за семью. А знаете, о чем подумала? Вот как-то я совсем не расстроена тем, что мои дети не увидели в эфире телевидения сборище трансгендеров, этих странных гуманитарных заявлений от Украины в европейском песенном ЛГБТ-конкурсе. Ничего это сборище фриков не дает и для исполнителей: ни популярности, ни смысла, ибо до настоящих талантов там уже давно дела нет. Мы никогда не станем частью современной европейской культуры. Они нас упрекают в старомодности. Мол, Европа, в ногу со временем идет, а вы все про войну, традиционные семейные ценности, бабушка украинская – это символ нищеты. Наши бабушки в платочках самые прекрасные в мире. Это они научили нас работать на земле и ценить мир. Символы говорите? А как же ваш молодой человек из Латвии, который шел с российским флагом к памятнику Освободителям Риги? Теперь ему грозит уголовное дело. За что? За оправдание геноцида, преступлений против человечности? Просто за то, что он понимает, что происходит на самом деле и ему хватило смелости? Или как российский мальчишка Лешка. Ну посмотрите, сердце тает.

Сидит и ждет. Знает же, что я его ругаю, когда на дорогу выскакивает. Вот он так целый день сидит и ждет, когда колонна пойдет. Как колонна идет – бежит, сразу на точку становится свою. Бедняга, вот это выдержка. Алена Родовская:

Вот так сидит и ждет, когда пойдет наша колонна, бедняга. Вот это выдержка, говорит его мама. А наши дети из военно-патриотического клуба «Рысь» записали ему в ответ прекрасный ролик.

Дорогой Леша, военно-патриотический клуб «Рысь» внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь передает тебе эти подарки и приглашает тебя посетить нас в Минске. Алена Родовская:

Когда наши дети, этот молодой человек из Латвии и многие другие не хотят забывать свою реальную историю предков, они выходят на улицы, вместо сгребаемых цветов у памятников приносят новые, в еще больших количествах. Наша молодежь едет в Хатынь на молодежную стройку. Такой должна быть наша нация. Вместе мы сила. Вершители мира не понимают одного – попытка отменить нашу память дает обратный эффект. Я говорю то, о чем думают простые люди, кто действительно любит свою Родину. Мы, белорусы, четко понимаем, что против нас – безжалостная и гениальная группировка, которая долгие годы изучала наш менталитет и готовила госпереворот. Им незнакомы слова «доброта» и «сострадание». Главное – деньги. Когда надо уничтожить людей, чтобы получить большую прибыль, для них не возникает сомнений, как поступить. Они не раз с легкостью ровняли города с землей и убивали мирных жителей разных стран. Для них единственный и главный результат – только прибыль.