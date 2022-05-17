Алёна Родовская: «Вершители мира не понимают одного – попытка отменить нашу память даёт обратный эффект»
Новости Беларуси. Тему творчества, которое не разрушает ценности, а соединяет людей, схожих по менталитету и простым человеческим качествам. О бесполезном с точки зрения искусства конкурсе и важном с точки зрения развития любого государства Дне семьи рассуждает Алена Родовская в рубрике «ЗаДело».
Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
День семьи отметили в стране. Интересные цифры озвучили: 98 % белорусов за семью. А знаете, о чем подумала? Вот как-то я совсем не расстроена тем, что мои дети не увидели в эфире телевидения сборище трансгендеров, этих странных гуманитарных заявлений от Украины в европейском песенном ЛГБТ-конкурсе. Ничего это сборище фриков не дает и для исполнителей: ни популярности, ни смысла, ибо до настоящих талантов там уже давно дела нет. Мы никогда не станем частью современной европейской культуры. Они нас упрекают в старомодности. Мол, Европа, в ногу со временем идет, а вы все про войну, традиционные семейные ценности, бабушка украинская – это символ нищеты.
Наши бабушки в платочках самые прекрасные в мире. Это они научили нас работать на земле и ценить мир. Символы говорите? А как же ваш молодой человек из Латвии, который шел с российским флагом к памятнику Освободителям Риги? Теперь ему грозит уголовное дело. За что? За оправдание геноцида, преступлений против человечности? Просто за то, что он понимает, что происходит на самом деле и ему хватило смелости? Или как российский мальчишка Лешка. Ну посмотрите, сердце тает.
Сидит и ждет. Знает же, что я его ругаю, когда на дорогу выскакивает. Вот он так целый день сидит и ждет, когда колонна пойдет. Как колонна идет – бежит, сразу на точку становится свою. Бедняга, вот это выдержка.
Алена Родовская:
Вот так сидит и ждет, когда пойдет наша колонна, бедняга. Вот это выдержка, говорит его мама. А наши дети из военно-патриотического клуба «Рысь» записали ему в ответ прекрасный ролик.
Дорогой Леша, военно-патриотический клуб «Рысь» внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь передает тебе эти подарки и приглашает тебя посетить нас в Минске.
Алена Родовская:
Когда наши дети, этот молодой человек из Латвии и многие другие не хотят забывать свою реальную историю предков, они выходят на улицы, вместо сгребаемых цветов у памятников приносят новые, в еще больших количествах. Наша молодежь едет в Хатынь на молодежную стройку. Такой должна быть наша нация. Вместе мы сила.
Вершители мира не понимают одного – попытка отменить нашу память дает обратный эффект. Я говорю то, о чем думают простые люди, кто действительно любит свою Родину. Мы, белорусы, четко понимаем, что против нас – безжалостная и гениальная группировка, которая долгие годы изучала наш менталитет и готовила госпереворот. Им незнакомы слова «доброта» и «сострадание». Главное – деньги. Когда надо уничтожить людей, чтобы получить большую прибыль, для них не возникает сомнений, как поступить. Они не раз с легкостью ровняли города с землей и убивали мирных жителей разных стран. Для них единственный и главный результат – только прибыль.
Алена Родовская:
Только один человек в мире не побоялся пойти против этой махины. Насколько его пророческими оказались слова? А сейчас и Россия бросила Америке вызов. И весь мир ждет, чем все это закончится. А потом начнется такое мощное развитие евразийского пространства, которое мир еще не видел. Главное – отваги побольше и смелости в принятии решений.
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А санкции? Их снимут простые люди Евросоюза, которые, дойдя до точки кипения, дадут пинка своим обнаглевшим от безнаказанности политикам. Не будет весь мир спокойно голодать из-за психопата в деменции. Когда нам говорят: «Да, будет сложно», это не сильно пугает. Потому что мы умеем работать на земле, мы умеем экономить и знаем, что голод нам не грозит.
Алена Родовская:
Из Беларуси с любовью! Давайте так писать на всех партиях продовольствия этой осенью. Тем странам, которых мы будем спасать от голода. И дело не в деньгах – наша продукция была и будет востребована, потому что мы ее выращиваем с любовью.
И вновь возвращаюсь к песенному европейскому балагану. Мы их тоже накормим, но участвовать Беларусь должна только в достойных конкурсах, под стать нашей национальной гордости и стати. Наши дети нам потом благодарны будут, еще и спасибо скажут.