Алёна Родовская: «В нашей оппозиции самое слабое звено – лицемерие и историческая глухота»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. В программе Новости «24 часа» Алена Родовская и ее рубрика «За Дело».

Алена Родовская:

Я вчера переживала. Мой осипший голос, небольшая температура и осознанная самоизоляции на выходных в ожидании результата еще раз убедили в том, что даже небольшую простуду мы воспринимаем как некую новую форму COVID. Тест отрицательный. И я рада вас приветствовать в эфире. Вчера Александр Лукашенко заявил: референдум по изменениям в Конституцию будет проведен, как и было обещано. А я задумалась над его фразой: «Чтобы нас не упрекнули, что мы удерживаем власть посиневшими руками». Лукашенко о референдуме: Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции. Подробности здесь.

Алена Родовская:

Мы уже привыкли к недовольству со стороны оппозиции, что бы ни произошло и о чем бы ни сказал Президент. Раз сказал о референдуме, значит, вой уже есть. Потом почитала, о чем пишут в Сети обиженные бчбшники после празднования Дня народного единства. Они по-прежнему убеждены, что в Беларуси до сих пор все происходит исключительно с помощью насилия и гнета власти. Что бюджетников автобусами на концерт возили. А белорусский народ – это никчемная часть нашего общества, которая не способна ни к революции, ни к мышлению, ни к действию. К такому, к которому они призывали год назад. Погодите, а кто сказал, что плохо быть обычным человеком? Что нельзя быть счастливым и реализовываться? Что можно, например, работать в школе, быть уважаемым учителем, а не мыть полы в Евросоюзе, или, например, быть врачом, спасая жизни людей, а не работать грузчиком в продуктовом магазине? Просто создавая семьи и воспитывая детей? Выбирая семейный отдых, а не митинги ЛГБТ? Почему вы так за нас решили?