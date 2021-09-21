Алёна Родовская: «В нашей оппозиции самое слабое звено – лицемерие и историческая глухота»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. В программе Новости «24 часа» Алена Родовская и ее рубрика «За Дело».
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. В программе Новости «24 часа» Алена Родовская и ее рубрика «За Дело».
Алена Родовская:
Я вчера переживала. Мой осипший голос, небольшая температура и осознанная самоизоляции на выходных в ожидании результата еще раз убедили в том, что даже небольшую простуду мы воспринимаем как некую новую форму COVID. Тест отрицательный. И я рада вас приветствовать в эфире.
Вчера Александр Лукашенко заявил: референдум по изменениям в Конституцию будет проведен, как и было обещано. А я задумалась над его фразой: «Чтобы нас не упрекнули, что мы удерживаем власть посиневшими руками».
Лукашенко о референдуме: Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции. Подробности здесь.
Алена Родовская:
Мы уже привыкли к недовольству со стороны оппозиции, что бы ни произошло и о чем бы ни сказал Президент. Раз сказал о референдуме, значит, вой уже есть. Потом почитала, о чем пишут в Сети обиженные бчбшники после празднования Дня народного единства.
Они по-прежнему убеждены, что в Беларуси до сих пор все происходит исключительно с помощью насилия и гнета власти. Что бюджетников автобусами на концерт возили. А белорусский народ – это никчемная часть нашего общества, которая не способна ни к революции, ни к мышлению, ни к действию. К такому, к которому они призывали год назад.
Погодите, а кто сказал, что плохо быть обычным человеком? Что нельзя быть счастливым и реализовываться? Что можно, например, работать в школе, быть уважаемым учителем, а не мыть полы в Евросоюзе, или, например, быть врачом, спасая жизни людей, а не работать грузчиком в продуктовом магазине? Просто создавая семьи и воспитывая детей? Выбирая семейный отдых, а не митинги ЛГБТ? Почему вы так за нас решили?
Алена Родовская:
Ну и конечно, впереди референдум, и как же можно представить, что белорусский народ проголосует за изменения так, как считает нужным? По своей Конституции. Просто это вы запутались. Лучше бы, как в Украине. Бах – и Майдан, опа – и американские советники Конституцию для Беларуси скорректировали. Новую Беларусь построили или страну для жизни. В нашей оппозиции самое слабое звено – лицемерие и историческая глухота.
Так что до дня референдума мы еще увидим множество заявлений и призывов. А я знаю точно, никто не будет думать за меня и делать за меня. И я не хочу, чтобы история нашей страны проходила мимо, а я молчала тогда, когда мой голос действительно важен. Год назад мы спасли свою страну, и, как показала история, мы все сделали правильно. Референдум – это воля народа, и мы будем уважать и менять наш главный закон страны. Исключительно для самих себя, для своих детей, ветеранов и своих пожилых родителей, ради которых мы должны жить и работать.