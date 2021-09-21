Россия снимает все ограничения. Как теперь будут летать самолёты «Белавиа»?

Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью. 21 сентября вступило в силу решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, развернутого в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые это анонсировали лидеры двух стран по результатам встречи в Кремле 9 сентября.

Полеты в Беларусь после периода локдауна возобновились ровно год назад. Их число постепенно увеличивалось. Так, в июне в расписании значилось 10 регулярных рейсов в Минск. С августа их стало еще больше, были открыты и аэропорты в Сочи и Краснодаре. В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений ни по направлениям, ни по частоте за исключением маршрута Минск – Москва, для которого предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны.