Россия снимает все ограничения. Как теперь будут летать самолёты «Белавиа»?
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью. 21 сентября вступило в силу решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, развернутого в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые это анонсировали лидеры двух стран по результатам встречи в Кремле 9 сентября.
Полеты в Беларусь после периода локдауна возобновились ровно год назад. Их число постепенно увеличивалось. Так, в июне в расписании значилось 10 регулярных рейсов в Минск. С августа их стало еще больше, были открыты и аэропорты в Сочи и Краснодаре. В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений ни по направлениям, ни по частоте за исключением маршрута Минск – Москва, для которого предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны.
Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:
Российские направления традиционно пользуются популярностью у белорусских путешественников. В допандемийный период авиакомпания «Белавия» выполняла около 150 рейсов в неделю в различные пункты Российской Федерации. К сожалению, во время пандемии авиасообщение на некоторое время прекращалось совсем и потом постепенно восстанавливалось. Еще 20 сентября мы выполняли 34 рейса в неделю, однако с 21 сентября доковидные ограничения снимаются, мы начинаем постепенно восстанавливать авиасообщение.
Так с 25 сентября в московский аэропорт Домодедово можно будет улететь три раза в день, а с 29-го такая же опция будет доступна и для Петербурга. Также «Белавиа» будет летать дважды в неделю в Самару и Ростов-на-Дону, с 28 сентября – в Екатеринбург, а с 29-го – в Уфу и Казань.