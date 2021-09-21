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Почти 8,5 тысячи квартир построили в Минске за семь месяцев. Больше всего домов появилось в Октябрьском районе

21 сентября 2021 14:13
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Новости Беларуси. Почти 8,5 тысячи квартир построили в Минске за семь месяцев 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти 8,5 тысячи квартир построили в Минске за семь месяцев. Больше всего домов появилось в Октябрьском районе-1

В эксплуатацию введено около 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них для очередников – 116 тысяч квадратов. Это почти 24 % от общего объема жилья. Больше всего домов появилось в Октябрьском районе. Здесь возвели 10 многоэтажек. Большинство из них – коммерческое жилье.

Почти 8,5 тысячи квартир построили в Минске за семь месяцев. Больше всего домов появилось в Октябрьском районе-4

На втором месте Заводской район, в котором появилось 8 новостроек преимущественно для нуждающихся.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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