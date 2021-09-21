Почти 8,5 тысячи квартир построили в Минске за семь месяцев. Больше всего домов появилось в Октябрьском районе

Новости Беларуси. Почти 8,5 тысячи квартир построили в Минске за семь месяцев 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В эксплуатацию введено около 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них для очередников – 116 тысяч квадратов. Это почти 24 % от общего объема жилья. Больше всего домов появилось в Октябрьском районе. Здесь возвели 10 многоэтажек. Большинство из них – коммерческое жилье.