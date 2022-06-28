Алёна Родовская: сколько было спекуляций, что Беларусь – обуза для России, младший брат, который тянет деньги? А результат?

Новости Беларуси. Почти 500 представителей из более чем 50-ти российских регионов и всех областей Беларуси уже в эту пятницу, 1 июля, соберутся на Форуме регионов в Гродно. Предстоит рассмотреть вопросы торгово-экономических отношений, меры по импортозамещению, а также реализацию 28 союзных программ, подписанных президентами Беларуси и России в ноябре 2021 года.

Алена Родовская, СТВ:

Беларусь готовится к Форуму регионов. Девятый по счету пройдет уже в эту в пятницу, 1 июля. Еще в конце 1990-х Александр Лукашенко начал работать в этом направлении. Он задал тренд, который спустя 30 лет доказал важность и необходимость совместного сотрудничества именно на региональном уровне. Наш Президент лично посетил практически все Россию, восстанавливая былые союзные связи. И сейчас губернаторы едут в Минск.

Чего мы ждем от этого форума? Импортозамещения! Санкции подталкивают Беларусь и Россию на усиление своих экономик. И это главный вопрос.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились жестко контролировать этот процесс. И как продать – не главный, важно накормить и обеспечить два народа всем необходимым. И у нас все для этого есть: ресурсы родного края и работоспособность людей. Еще одна цитата Первого: «Нам надо быть вместе, нам нечего делить, и события последних лет и дней в очередной раз убеждают нас в этом». Надо отдать должное сверхъестественному чувству интуиции Президента – он умеет видеть наперед. Решая геополитические вопросы, ведет переговоры с российскими губернаторами. Пришло время рациональности.

Алена Родовская:

Помните, сколько было спекуляций на тему того, что Беларусь – это обуза для России, младший брат, который тянет деньги? А результат? Беларусь стала полноценным партнером, в порядочности которого уже мало кто сомневается.

Кому этот форум дает отличные возможности? Допустим, председатель небольшого райцентра не всегда может уехать на Дальний Восток, Сибирь, Алтай. А в эту пятницу у всех будет возможность познакомиться, пообщаться и договориться с теми регионами, куда раньше не могли попасть. Подобные контракты, а их планируют заключить на 1 миллиард долларов, позволят нам укрепить наши экономики, будем поставлять сырье, продукцию и по железной дороге, и морем, что сейчас, в условиях пересмотра логистических схем, будет для Беларуси весьма и весьма кстати.