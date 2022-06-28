Алёна Родовская: сколько было спекуляций, что Беларусь – обуза для России, младший брат, который тянет деньги? А результат?
Новости Беларуси. Почти 500 представителей из более чем 50-ти российских регионов и всех областей Беларуси уже в эту пятницу, 1 июля, соберутся на Форуме регионов в Гродно. Предстоит рассмотреть вопросы торгово-экономических отношений, меры по импортозамещению, а также реализацию 28 союзных программ, подписанных президентами Беларуси и России в ноябре 2021 года.
Рубрика «ЗаДело». Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская, СТВ:
Беларусь готовится к Форуму регионов. Девятый по счету пройдет уже в эту в пятницу, 1 июля. Еще в конце 1990-х Александр Лукашенко начал работать в этом направлении. Он задал тренд, который спустя 30 лет доказал важность и необходимость совместного сотрудничества именно на региональном уровне. Наш Президент лично посетил практически все Россию, восстанавливая былые союзные связи. И сейчас губернаторы едут в Минск.
Чего мы ждем от этого форума? Импортозамещения! Санкции подталкивают Беларусь и Россию на усиление своих экономик. И это главный вопрос.
Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились жестко контролировать этот процесс. И как продать – не главный, важно накормить и обеспечить два народа всем необходимым. И у нас все для этого есть: ресурсы родного края и работоспособность людей. Еще одна цитата Первого: «Нам надо быть вместе, нам нечего делить, и события последних лет и дней в очередной раз убеждают нас в этом». Надо отдать должное сверхъестественному чувству интуиции Президента – он умеет видеть наперед. Решая геополитические вопросы, ведет переговоры с российскими губернаторами. Пришло время рациональности.
Алена Родовская:
Помните, сколько было спекуляций на тему того, что Беларусь – это обуза для России, младший брат, который тянет деньги? А результат? Беларусь стала полноценным партнером, в порядочности которого уже мало кто сомневается.
Кому этот форум дает отличные возможности? Допустим, председатель небольшого райцентра не всегда может уехать на Дальний Восток, Сибирь, Алтай. А в эту пятницу у всех будет возможность познакомиться, пообщаться и договориться с теми регионами, куда раньше не могли попасть. Подобные контракты, а их планируют заключить на 1 миллиард долларов, позволят нам укрепить наши экономики, будем поставлять сырье, продукцию и по железной дороге, и морем, что сейчас, в условиях пересмотра логистических схем, будет для Беларуси весьма и весьма кстати.
Алена Родовская:
Объединив усилия с агропромышленным комплексом, наши страны только укрепят и усилят собственную продовольственную безопасность. Как говорится, мы санкции встречаем с буханкой хлеба под подушкой и ружьем в углу. Научены уже. Хватит. Конечно, никто не ожидал такого поворота. Уже стало очевидно, что санкции, которые ввели против нас, губительны для экономики Европы. Все, что еще недавно считалось нереальной фантазией, неожиданно начинает сбываться.
К началу осени мы не узнаем Европу. Простые люди, которые до недавнего времени жили в комфортных условиях, начинают со страхом смотреть в будущее. Рост цен на жилье, бензин и пустые полки. А еще на улице жара. А еще минеральных удобрений не хватает. Надежды на хороший урожай нет. А впереди суровая зима. Отказаться от санкций против Беларуси и России не разрешают – привет, последний, как они сказали, седьмой пакет санкций.
Алена Родовская:
Александр Лукашенко мудро отметил: «Теперь даже я начинаю верить в мировой голод». Да, разочарование народа стоит дорого. Осознают ли это европейские чиновники? Вряд ли. Но это хорошо понимает наш Президент. Понимает это и руководство России, поэтому Форум регионов как никогда сегодня важен. Форум, основанный на равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве.
Есть еще одна хорошая фраза: «Промедление смерти подобно». И медлить нельзя. Мы не боимся труда и испытаний, мы – народ терпеливый, мы умеем работать сообща, по закону и в ладу с совестью.