Белорусы не должны испытывать негативных последствий от санкций. Что для этого сделали в Совете Республики?

Новости Беларуси. Белорусы не должны испытывать на себе никаких негативных последствий от санкций. Об этом неоднократно говорил Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июня эта тема звучала на заседании восьмой сессии Совета Республики.

Документом предлагается ряд мер, которые в условиях давления из-за рубежа позволят в случае высокой инфляции сформировать гибкий механизм поддержания уровня доходов граждан. Речь о дополнительном порядке регулирования бюджета прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Предусмотрена и единовременная материальная помощь наиболее уязвимой категории населения.

Всего в повестке 16 вопросов. К примеру, изменения в Жилищном и Уголовно-процессуальном кодексах, темы соцстрахования, физической культуры и спорта, транспорта и перевозок.