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Белорусы не должны испытывать негативных последствий от санкций. Что для этого сделали в Совете Республики?

28 июня 2022 16:21
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Новости Беларуси. Белорусы не должны испытывать на себе никаких негативных последствий от санкций. Об этом неоднократно говорил Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июня эта тема звучала на заседании восьмой сессии Совета Республики.

Сенаторы одобрили законопроект «О социальной поддержке населения».

Белорусы не должны испытывать негативных последствий от санкций. Что для этого сделали в Совете Республики?-1

Документом предлагается ряд мер, которые в условиях давления из-за рубежа позволят в случае высокой инфляции сформировать гибкий механизм поддержания уровня доходов граждан. Речь о дополнительном порядке регулирования бюджета прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Предусмотрена и единовременная материальная помощь наиболее уязвимой категории населения.

Всего в повестке 16 вопросов. К примеру, изменения в Жилищном и Уголовно-процессуальном кодексах, темы соцстрахования, физической культуры и спорта, транспорта и перевозок.

# Санкции # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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