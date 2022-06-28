Безбарьерная среда и обновлённое игровое оборудование. Как детские лагеря подготовились к лету 2022 года?

Новости Беларуси. Для минчан летом 2022 года подготовили 650 лагерей. В них будут отдыхать 60 тысяч ребят. Причем большая часть выбирает круглосуточное пребывание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После реконструкции открылись еще несколько объектов. Детей принимают лагеря «Огонек» и «На росстанях», которые находятся под столицей. Некоторые учреждения и вовсе будут работать в пять смен. Особое внимание уделили безопасности и профилактике травматизма. Проверены и подготовлены все пляжи, обновлено детское игровое оборудование на площадках, создана безбарьерная среда, проведены ремонты в корпусах. Организовано дежурство медработников.