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Безбарьерная среда и обновлённое игровое оборудование. Как детские лагеря подготовились к лету 2022 года?

28 июня 2022 15:27
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Новости Беларуси. Для минчан летом 2022 года подготовили 650 лагерей. В них будут отдыхать 60 тысяч ребят. Причем большая часть выбирает круглосуточное пребывание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Безбарьерная среда и обновлённое игровое оборудование. Как детские лагеря подготовились к лету 2022 года?-1

После реконструкции открылись еще несколько объектов. Детей принимают лагеря «Огонек» и «На росстанях», которые находятся под столицей. Некоторые учреждения и вовсе будут работать в пять смен. Особое внимание уделили безопасности и профилактике травматизма. Проверены и подготовлены все пляжи, обновлено детское игровое оборудование на площадках, создана безбарьерная среда, проведены ремонты в корпусах. Организовано дежурство медработников.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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