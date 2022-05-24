Алёна Родовская: как живётся белорусам в Польше? Они там не нужны, потому что паны не воспринимают нас как нацию

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направил послание генеральному секретарю ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне стало известно, какие темы были затронуты в документе. Говоря об Украине, глава государства четко заявил, что Беларусь не является агрессором в отношении южного соседа. Хотя многие страны пытаются отвести Беларуси именно эту роль. О том, как белорусы относятся к попытке навязать людям подобные посылы, рассуждает Алена Родовская в авторской рубрике «ЗаДело». Алена Родовская, СТВ:

Знаете, мы так привыкли к тому, что про нашу страну вечно кто-то говорит, что уже давно перестали обращать на это внимание. Умом понимаем, что многие даже слышать не хотят и принимать нашу позицию. Тем не менее Александр Лукашенко в начале недели обратился к генеральному секретарю ООН. В своем послании он четко в который раз обозначил: Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Война в Украине – это война у наших стен. Нас как соседей беспокоят будущее и гарантии национальной безопасности Беларуси. Мое личное мнение: у нас, белорусов, нет ненависти к украинцам, это братский народ. Но есть четкая позиция и ненависть к бандеровцам и нацистам. Украинцы – обманутый народ. Зеленский не наивный актер, который заигрался в большую политику. Мы все могли себе представить, но такого поворота, пожалуй, не ожидал никто.

Алена Родовская:

Польский Дуда в Киеве договорился до нехорошего. Предложил поляков приравнивать в правах, в том числе политических, к украинцам. То есть спецстатус поляков дает им возможность занимать разные должности в Украине, де-факто означает начало процесса слияния и поглощения. Как можно впустить в свою страну иностранное государство, которое будет определять будущее страны? Ну как? Это то же самое, что открыть свой дом и пустить незнакомца, чтобы отдать ему и жену в постели, и свой заработок, довольствуясь местом около двери. Этой зимой мы приняли новый проект основного документа страны. Конституция будущего, которая защитит нас в разных ситуациях. Так вот, сегодня я очень рада, что большинство белорусов проголосовали за то, что Президентом может быть только гражданин Республики Беларусь по рождению, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства или вида на жительства. Депутаты, как и члены Совета Республики, также должны иметь гражданство Беларуси. А знаете почему? Потому что только мы, белорусы, можем определить, как будем жить и какое государство строить. Это важный момент. Алена Родовская:

На минутку задумайтесь, если бы наш Президент вдруг разрешил кому-то вершить судьбу нашу? Что бы от нас осталось? Любой иностранец никогда не поймет наш уклад жизни, наш менталитет, запросы общества. Любой иностранный политик будет преследовать интересы только своей страны и свои политические амбиции. Вот какую судьбу выбрал Зеленский для своего народа. А мы все прекрасно помним, что идея Речи Посполитой 2.0 в Польше зреет давно. Помните, в августе 2020-го то и дело появлялись новости, что в польских барах уже висят карты, где Гродно – часть Польши? Многие тогда не поняли посыла, но суть понятна. С нами не получилось, а с Украиной? Не уверена. Однако большой вопрос, остановится ли Варшава на этом, не вспомнит ли, что Вильнюс тоже польский город?