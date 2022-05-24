Против наркотиков и суицида среди подростков. О чём будет проект «Линия жизни»?

Новости Беларуси. В Минском городском центре здоровья возобновлен проект профилактики наркопотребления среди молодежи «Линия жизни». Программа работы с подростками начала реализовываться в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она проходит в формате семинара для педагогов-психологов и социальных работников с целью обмена опытом и повышения знаний преподавательского состава. Основная тематика – противодействие вовлечению детей и молодежи в употребление наркотиков и психотропных веществ, помощь подростку в кризисном состоянии, профилактика суицида и парасуицида.

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья:

Дети говорят, что они проинформированы. Но сам момент, что нет желания уже употреблять или участвовать в распространении, на самом деле, высок. Если до проекта это порядка 56 % - 60 % процентов, то после проекта дети отвечают на вопросы анкетирования больше 90 %.