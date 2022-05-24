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«Примут всех желающих». За летние каникулы планируют оздоровить свыше 65 тысяч маленьких минчан

24 мая 2022 14:22
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Новости Беларуси. Летом для маленьких минчан распахнет свои двери 31 оздоровительный загородный лагерь. Также в каждой столичной школе заработают тематические отряды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Примут всех желающих». За летние каникулы планируют оздоровить свыше 65 тысяч маленьких минчан-1

Всего в Минске планируют оздоровить свыше 65 тысяч детей. Средняя цена путевки в загородный лагерь с круглосуточным пребыванием составит 639 рублей. Определены размеры удешевления стоимости. Дотация на отдых не менее 18 дней составит 229 рублей, в спортивно-оздоровительный лагерь – 253 рубля.  Активно летом будут работать и центры дополнительного образования. Здесь также есть новшества.

«Примут всех желающих». За летние каникулы планируют оздоровить свыше 65 тысяч маленьких минчан-4

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
У нас этим летом учреждения допобразования будут работать в новом формате. Все секции, кружки примут всех желающих. То есть списочного состава участников не будет. А все дети, кто захочет поучаствовать в работе какой-либо секции или кружка, в любое время могут прийти и это сделать.

Также предлагаются и различные формы занятости для детей, будут работать в том числе лагеря труда и отдыха, действовать волонтерские отряды.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Наталья Проскурова # Фотофакт

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