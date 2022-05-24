«Босоногая тропа», поляна чувств и камень желаний. Как экотропа в Несвижском районе изменится к туристическому сезону?

Новости Беларуси. В Несвижском районе идет подготовка к новому туристическому сезону экологической тропы «Волшебный мир Завитанского леса», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она открылась два года назад и уже стала излюбленным местом отдыха несвижан и жителей района. Сейчас на экотропе ведутся активные работы по благоустройству рекреационных зон.

Прогулялась по тропе и наш корреспондент Анна Куртасова.

Недалеко от Несвижа, вблизи деревни Завитая, расположено удивительное место – экологическая тропа. Маршрут немаленький – два километра. Это культурно-образовательный объект. Здесь 22 интерактивные площадки. В игровой форме можно познакомиться с белорусской флорой и фауной, научиться ориентироваться по компасу. Есть и поляна МЧС с правилами пожарной безопасности.