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«Босоногая тропа», поляна чувств и камень желаний. Как экотропа в Несвижском районе изменится к туристическому сезону?

24 мая 2022 13:53
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Новости Беларуси. В Несвижском районе идет подготовка к новому туристическому сезону экологической тропы «Волшебный мир Завитанского леса», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она открылась два года назад и уже стала излюбленным местом отдыха несвижан и жителей района. Сейчас на экотропе ведутся активные работы по благоустройству рекреационных зон.  

Прогулялась по тропе и наш корреспондент Анна Куртасова.  

Недалеко от Несвижа, вблизи деревни Завитая, расположено удивительное место – экологическая тропа. Маршрут немаленький – два километра. Это культурно-образовательный объект. Здесь 22 интерактивные площадки. В игровой форме можно познакомиться с белорусской флорой и фауной, научиться ориентироваться по компасу. Есть и поляна МЧС с правилами пожарной безопасности.

«Босоногая тропа», поляна чувств и камень желаний. Как экотропа в Несвижском районе изменится к туристическому сезону?-1

Есть «босоногая тропа» из мха, песка и шишек. Также поляна чувств и даже камень желаний, а еще поляна физических возможностей.  

«Босоногая тропа», поляна чувств и камень желаний. Как экотропа в Несвижском районе изменится к туристическому сезону?-4

Кроме того, на экотропе есть зоны отдыха с оборудованными беседками.  

«Босоногая тропа», поляна чувств и камень желаний. Как экотропа в Несвижском районе изменится к туристическому сезону?-7

Анна Куртасова, корреспондент:  
После «босоногой тропы» начинается полоса препятствий. Ее длина – 300 метров. Здесь можно пройти по бревну, импровизированной переправе, деревянному настилу. Таким образом, протестировать свою ловкость и умение передвигаться в сложных природных условиях.  

На экотропе есть не только познавательные станции, но и развлекательные. Это поляна сказок, где можно увидеть героев мультфильмов, а также персонажей славянской мифологии.  

«Босоногая тропа», поляна чувств и камень желаний. Как экотропа в Несвижском районе изменится к туристическому сезону?-10

Далее – плетеный город. Это целый музей под открытым небом. Здесь посетителей встречают скульптуры из различных материалов.  

«Босоногая тропа», поляна чувств и камень желаний. Как экотропа в Несвижском районе изменится к туристическому сезону?-13

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

# Экология # общество # Анна Куртасова # Елена Гречко # Ольга Русецкая # Елена Клишевич # Фотофакт

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