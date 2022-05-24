«Босоногая тропа», поляна чувств и камень желаний. Как экотропа в Несвижском районе изменится к туристическому сезону?
Новости Беларуси. В Несвижском районе идет подготовка к новому туристическому сезону экологической тропы «Волшебный мир Завитанского леса», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она открылась два года назад и уже стала излюбленным местом отдыха несвижан и жителей района. Сейчас на экотропе ведутся активные работы по благоустройству рекреационных зон.
Прогулялась по тропе и наш корреспондент Анна Куртасова.
Недалеко от Несвижа, вблизи деревни Завитая, расположено удивительное место – экологическая тропа. Маршрут немаленький – два километра. Это культурно-образовательный объект. Здесь 22 интерактивные площадки. В игровой форме можно познакомиться с белорусской флорой и фауной, научиться ориентироваться по компасу. Есть и поляна МЧС с правилами пожарной безопасности.
Есть «босоногая тропа» из мха, песка и шишек. Также поляна чувств и даже камень желаний, а еще поляна физических возможностей.
Кроме того, на экотропе есть зоны отдыха с оборудованными беседками.
Анна Куртасова, корреспондент:
После «босоногой тропы» начинается полоса препятствий. Ее длина – 300 метров. Здесь можно пройти по бревну, импровизированной переправе, деревянному настилу. Таким образом, протестировать свою ловкость и умение передвигаться в сложных природных условиях.
На экотропе есть не только познавательные станции, но и развлекательные. Это поляна сказок, где можно увидеть героев мультфильмов, а также персонажей славянской мифологии.
Далее – плетеный город. Это целый музей под открытым небом. Здесь посетителей встречают скульптуры из различных материалов.
Подробнее смотрите в видеоматериале.