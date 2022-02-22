В 130-й школе имени Pyт Уоллер открылась экспозиция, посвящённая жертвам геноцида белорусского народа

Новости Беларуси. Экспозиция, посвященная жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, открылась в 130-й школе имени Pyт Уоллер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставка проходит в рамках Года исторической памяти. Она документальная. Здесь представлены уникальные снимки и документы. Собраны воспоминания свидетелей.

Татьяна Сайганова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Те события без сроков давности, те страшные времена геноцида оставят глубокий след в сердцах поколения.

Дмитрий Бектяшкин, директор средней школы № 130 имени Рут Уоллер:

Наша школа носит имя Рут Уоллер, которая была сотрудницей миссии ООН, миссия работала в первые послевоенные годы в Минске, и целью ее было оказание помощи Беларуси как республике, которая наиболее сильно пострадала от гитлеровской оккупации. Конечно же, мы углубились в тему Великой Отечественной войны. Мы захотели узнать больше о том, какие потери понесла наша страна. Именно дети отбирали то, что должно быть помещено в экспозицию. Они отобрали самые яркие свидетельства.

Дмитрий Лукьянов, прокурор Ленинского района:

Этот стенд в Год исторической памяти в Республике Беларусь. Живые непосредственные участники рассказывали о тех событиях и о тех тяготах, которые им пришлось перенести в период Великой Отечественной войны. Это сегодняшние старики, которые на тот период были малолетними детками, которые пострадали от тех событий.