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В 130-й школе имени Pyт Уоллер открылась экспозиция, посвящённая жертвам геноцида белорусского народа

22 февраля 2022 15:16
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Новости Беларуси. Экспозиция, посвященная жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, открылась в 130-й школе имени Pyт Уоллер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 130-й школе имени Pyт Уоллер открылась экспозиция, посвящённая жертвам геноцида белорусского народа-1

Выставка проходит в рамках Года исторической памяти. Она документальная. Здесь представлены уникальные снимки и документы. Собраны воспоминания свидетелей.

В 130-й школе имени Pyт Уоллер открылась экспозиция, посвящённая жертвам геноцида белорусского народа-4

Татьяна Сайганова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Те события без сроков давности, те страшные времена геноцида оставят глубокий след в сердцах поколения.

В 130-й школе имени Pyт Уоллер открылась экспозиция, посвящённая жертвам геноцида белорусского народа-7

Дмитрий Бектяшкин, директор средней школы № 130 имени Рут Уоллер:
Наша школа носит имя Рут Уоллер, которая была сотрудницей миссии ООН, миссия работала в первые послевоенные годы в Минске, и целью ее было оказание помощи Беларуси как республике, которая наиболее сильно пострадала от гитлеровской оккупации. Конечно же, мы углубились в тему Великой Отечественной войны. Мы захотели узнать больше о том, какие потери понесла наша страна. Именно дети отбирали то, что должно быть помещено в экспозицию. Они отобрали самые яркие свидетельства.

В 130-й школе имени Pyт Уоллер открылась экспозиция, посвящённая жертвам геноцида белорусского народа-10

Дмитрий Лукьянов, прокурор Ленинского района:
Этот стенд в Год исторической памяти в Республике Беларусь. Живые непосредственные участники рассказывали о тех событиях и о тех тяготах, которые им пришлось перенести в период Великой Отечественной войны. Это сегодняшние старики, которые на тот период были малолетними детками, которые пострадали от тех событий.

В 130-й школе имени Pyт Уоллер открылась экспозиция, посвящённая жертвам геноцида белорусского народа-13

Завершена работа с живыми свидетелями геноцида. Только в Ленинском районе допрошены около 200 участников войны. Речь идет как об узниках, так и о тех, кто был непосредственным свидетелем уничтожения мирных граждан.

# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Сайганова # Дмитрий Бектяшкин # Дмитрий Лукьянов # Фотофакт

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