В Сухарево построят новую детскую поликлинику. Когда планируют сдать объект?

Новости Беларуси. В Минске продолжают возводить объекты здравоохранения. Строятся новые поликлиники, обновляется материально-техническая база, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в Московском районе рядом с 4-й больницей уже возводят здание для 15-й поликлиники. Новоселье запланировано на второй квартал 2022 года. Переедет в новое помещение и 9-я детская, которая расположена возле станции метро «Тракторный завод». Появится еще один объект здравоохранения в Сухарево. Уже скоро здесь планируют сдать новую детскую поликлинику.

Наталья Татур, главный врач строящейся детской поликлиники в Сухарево:

Сдача объекта планируется в первом полугодии 2022 года. Детская поликлиника будет обслуживать население микрорайона Сухарево, которое по численности более 18 тысяч. Будут функционировать три педиатрических отделения, отделение лабораторной, функциональной, лучевой диагностики, отделение реабилитации, физиотерапии с блоком водолечения.