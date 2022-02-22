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В Сухарево построят новую детскую поликлинику. Когда планируют сдать объект?

22 февраля 2022 15:10
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Новости Беларуси. В Минске продолжают возводить объекты здравоохранения. Строятся новые поликлиники, обновляется материально-техническая база, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Сухарево построят новую детскую поликлинику. Когда планируют сдать объект?-1

Так, в Московском районе рядом с 4-й больницей уже возводят здание для 15-й поликлиники. Новоселье запланировано на второй квартал 2022 года. Переедет в новое помещение и 9-я детская, которая расположена возле станции метро «Тракторный завод». Появится еще один объект здравоохранения в Сухарево. Уже скоро здесь планируют сдать новую детскую поликлинику.

В Сухарево построят новую детскую поликлинику. Когда планируют сдать объект?-4

Наталья Татур, главный врач строящейся детской поликлиники в Сухарево:
Сдача объекта планируется в первом полугодии 2022 года. Детская поликлиника будет обслуживать население микрорайона Сухарево, которое по численности более 18 тысяч. Будут функционировать три педиатрических отделения, отделение лабораторной, функциональной, лучевой диагностики, отделение реабилитации, физиотерапии с блоком водолечения.

В Сухарево построят новую детскую поликлинику. Когда планируют сдать объект?-7

Большая стройка медучреждений была начата 10 лет назад. Среди последних введенных объектов – 10-я городская поликлиника во Фрунзенском районе, 37-я в Лошице, 39-я в Брилевичах.

# Учреждения здравоохранения # общество # Наталья Татур # Фотофакт

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