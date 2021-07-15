Можно даже выбрать город. Как в Беларуси будут вакцинировать иностранцев?

Новости Беларуси. Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Это предусмотрено указом Президента, который вступает в силу 15 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого Минздрав Беларуси выделил более 55 организаций здравоохранения в каждом регионе страны. Вакцинировать будут на платной основе препаратом «Спутник V». Иностранцы могут прилететь в нашу страну на самолете, приехать на поезде или автомобиле. Одно из условий – наличие гражданина в электронной очереди.

После этого дается двое суток на внесение в базу Госпогранкомитета. Затем иностранец может приезжать на границу, где при наличии отрицательного ПЦР-теста он сможет въехать в страну для получения прививки. Что касается ввода второго компонента – процедура будет такой же. Отметим, что граждане, прибывшие для вакцинации, могут находиться в Беларуси не более пяти суток.

Вероника Высоцкая, заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Чтобы приехать для этой цели в Республику Беларусь, необходимо в обязательном порядке зарегистрироваться в специальной информационной системе, которая располагается по адресу vaccination.by. На этапе регистрации гражданин может выбрать город из предложенных, где он хочет сделать профилактическую прививку. Помимо этого, при пересечении границы он должен иметь действующие документы для выезда за рубеж и отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не более трех суток до пересечения границы. С этим набором документов он к нам приезжает и по уже заранее проложенному маршруту будет далее проводить прививку.