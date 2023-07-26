Алёна Дзиодзина сравнила предупреждения Нового Завета с ситуацией в Украине. Вот о чём говорится в писании

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Уже несколько тысячелетий подряд строки Нового Завета предупреждают, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Исходя из тех же причин, технологии информационно-психологического воздействия нередко обращаются к народной религиозности. Ведь она нередко становится людям опорой, и за счет своей веры они способны много недоброго претерпеть и все равно выжить как общность.

В ней мощнейший источник внутренней силы, что делает тему для провокаторов столь привлекательной. И они пытаются в ней отыскать уязвимость, обращаясь к базе народных сакральных чувств. В том же Новом Завете несколькими стихами позже есть и другие строки. Не менее близкие к теме ресурсов народной веры и смысла врагов попытаться нарушить и эти основы: «…как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его».

Общая вера, схожие ценности, единые традиции и совместные духовные переживания имеют огромный потенциал сплочения в социальном обществе. Дружный народ всегда сильнее, чем тот коллектив, где внутри остаются конфликты. Им сложнее договариваться, сложнее вместе выдерживать трудности и отвечать на общие вызовы жизни.

Алена Дзиодзина:

По аналогии с тем, как люди строили Вавилонскую башню. Пока они были едины, работа спорилась. И чтобы не дать им ее достроить, достаточным оказалось помешать говорить на одном, понятном для всех, языке. Информационно-психологическое воздействие обращается к языку эмоций и, осуществляя какой-нибудь новый вброс вокруг наиболее уязвимой темы, создает сложности для людей приходить к пониманию.

Религиозный вопрос в этом смысле особо чувствителен и деликатен, ведь речь идет о наиболее сокровенных чувствах. О тех, что, как правило, ближе, чем кожа. К реальному событию прикрепляется новость, и в связи с ней назначают врагов. Из последних примеров – в Одессе разрушен Спасо-Преображенский храм в результате обстрела ракет. Независимо от национальной принадлежности, в православном сообществе станет горько. И в отношении причин нарастет возмущение. В инфопространстве украинской новостной повестки, разумеется, обозначили, что ракеты российские.