Точная погода от деревенского синоптика! Как прогнозируют метеоданные?

2023-й год стал одним из самых теплых и сухих в Беларуси за последнее десятилетие, такими данными поделился Белгидромет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурные изменения всегда под контролем метеослужб. Погоду в стране отслеживает 67 метеостанций и 116 гидрологических постов. На одном из таких уже 38 лет несет службу жительница деревни Ходунь Лидия Жигалина. Погода из первых рук в материале Юлии Мычки.

Современным языком, Лидия Жигалина – настоящий фрилансер на службе у Белгидромета. Почти четыре десятилетия она стоит на страже стихий в своей родной деревне, где работает синоптиком на одном из старейших гидрологических постов в Могилевском области. Редкая с романическим флером профессия требует большой ответственности. Два раза в день, невзирая на выходные и праздники, в одно и то же время женщина производит замеры.

Никаким таким гаджетом вы не доверяете, только приборами можно? Лидия Жигалина, гидрометнаблюдатель:

Да, все измеряется, записывается, передается.