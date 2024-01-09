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Точная погода от деревенского синоптика! Как прогнозируют метеоданные?

09 января 2024 20:16
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2023-й год стал одним из самых теплых и сухих в Беларуси за последнее десятилетие, такими данными поделился Белгидромет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температурные изменения всегда под контролем метеослужб. Погоду в стране отслеживает 67 метеостанций и 116 гидрологических постов. На одном из таких уже 38 лет несет службу жительница деревни Ходунь Лидия Жигалина.

Погода из первых рук в материале Юлии Мычки.

Точная погода от деревенского синоптика! Как прогнозируют метеоданные?-1

Современным языком, Лидия Жигалина – настоящий фрилансер на службе у Белгидромета. Почти четыре десятилетия она стоит на страже стихий в своей родной деревне, где работает синоптиком на одном из старейших гидрологических постов в Могилевском области. Редкая с романическим флером профессия требует большой ответственности. Два раза в день, невзирая на выходные и праздники, в одно и то же время женщина производит замеры.

Точная погода от деревенского синоптика! Как прогнозируют метеоданные?-4

Никаким таким гаджетом вы не доверяете, только приборами можно?

Лидия Жигалина, гидрометнаблюдатель:
Да, все измеряется, записывается, передается.

Точная погода от деревенского синоптика! Как прогнозируют метеоданные?-7

Оказалось, в нашей работе с Лидией Васильевной есть нечто общее: у нас видео, а у нее снегосъемка. На следующем участке она замеряет высоту снежного покрова. Эти линейки видели разные сугробы, к слову, самые большие были совсем недавно.

Подробности в видео.

# Погода # общество # Юлия Мычка

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