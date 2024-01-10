МЧС предупреждает об опасности выхода на лёд

Морозы заковали водоемы в лед, однако он может быть коварен. Перепады температуры не способствуют формированию плотного покрова, и в нем появляются пустоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любители подледной рыбалки уже вышли на озера. Чтобы улов не стоил жизни, спасатели напоминают, что безопасным считается замерзший слой в 7 сантиметров. Только в Гродненской области на водоемах толщина покрытия доходит до 15 сантиметров. Но все же остаются участки, которые могут стать ловушкой. Такие реки, как Неман, и вовсе лишь частично покрыты тонким льдом. Выходить на него опасно.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Буквально в ноябре трагическая ситуация произошла в Минской области, где на водоеме провалился рыбак 36-летний. К сожалению, спасти его не удалось. Однако в минувшем году, если говорить о Гродненской области, таких случаев было зарегистрировано три. Отправляясь на водоем, возьмите с собой в обязательном порядке жилет, а также средства спасения. Это может быть веревка и спасательное шиле.

Морозы в Беларуси в ближайшие дни ослабеют. Температуры приблизятся к нулевым отметкам. Специалисты предупреждают: даже один день такой погоды снижает толщину льда на четверть.