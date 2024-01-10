Второй этап репетиционного тестирования начался в Беларуси

Репетиция тестирования в Беларуси, стартовал второй этап. Проверить свой уровень будущие абитуриенты могут по 15 предметам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет школьникам подготовиться к централизованным испытаниям: экзамену и тестам. Расписание устанавливают учреждения образования, список которых опубликован на сайте Республиканского института контроля знаний. Зарегистрироваться можно онлайн в личном кабинете участника.