Алёна Дзиодзина: «Людям всегда кажется, что человек, который знает систему изнутри, всегда рассказывает правду о ней»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Кому сегодня достанется заслуженная награда от Григория Азаренка и чем его вдохновил великий Пушкин? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Дзиодзина из Риги на связи. И у нее есть что сказать. Алена, что вы думаете об этой низкой личности?

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня Дмитрий Балаба, Николай Карпенков, Иван Тертель, Иван Кубраков и другие стоят рядом с великим Президентом. Но как всегда бывает в истории, волна вываливает на поверхность мелкого пигмея. Александр Азаров, всплывший в гнилостном сборище предателей «байполицай», жалкая, никчемная, глупая личность, возомнившая себя Наполеоном.

Алена Дзиодзина, психолог (Латвия):

Азаров в интервью, как и многие его предшественники, называет очень много фактов, которые никто и никогда не сможет проверить. И в этом первая ловушка. Людям всегда кажется, что человек, который знает систему изнутри, всегда рассказывает правду о ней. Однако, в отличие от своих предшественников, он словно бы адресует свои слова не гражданским людям, которые должны выйти на протест, а обращается именно к тем, кто на данный момент остался служить Родине и помогает поддерживать стабильную жизнь в стране. Причины понятны – в структурах у власти надежные тылы, поэтому вполне себе объяснимы попытки расшатывать систему изнутри.

Но вопрос же доверия к самому же Азарову заканчивается уже на том этапе, когда сначала в общении со своими коллегами он искренне недоумевает и отрекается от своей какой-либо причастности к BYPOL, а чуть позже, в интервью, приглашает всех желающих присоединиться к их дружной оппозиционной семье несогласных, потому как вот он, святой Грааль. Слово офицера. Но его рассуждения разбиваются вдребезги о конкретные о конкретные факты и события.