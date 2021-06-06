Алёна Дзиодзина: «Людям всегда кажется, что человек, который знает систему изнутри, всегда рассказывает правду о ней»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Кому сегодня достанется заслуженная награда от Григория Азаренка и чем его вдохновил великий Пушкин? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Кому сегодня достанется заслуженная награда от Григория Азаренка и чем его вдохновил великий Пушкин? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня Дмитрий Балаба, Николай Карпенков, Иван Тертель, Иван Кубраков и другие стоят рядом с великим Президентом. Но как всегда бывает в истории, волна вываливает на поверхность мелкого пигмея. Александр Азаров, всплывший в гнилостном сборище предателей «байполицай», жалкая, никчемная, глупая личность, возомнившая себя Наполеоном.
Григорий Азарёнок об Александре Азарове: «Он принялся управлять какими-то мифичными протестами»
Алена Дзиодзина из Риги на связи. И у нее есть что сказать. Алена, что вы думаете об этой низкой личности?
Алена Дзиодзина, психолог (Латвия):
Азаров в интервью, как и многие его предшественники, называет очень много фактов, которые никто и никогда не сможет проверить. И в этом первая ловушка. Людям всегда кажется, что человек, который знает систему изнутри, всегда рассказывает правду о ней. Однако, в отличие от своих предшественников, он словно бы адресует свои слова не гражданским людям, которые должны выйти на протест, а обращается именно к тем, кто на данный момент остался служить Родине и помогает поддерживать стабильную жизнь в стране. Причины понятны – в структурах у власти надежные тылы, поэтому вполне себе объяснимы попытки расшатывать систему изнутри.
Но вопрос же доверия к самому же Азарову заканчивается уже на том этапе, когда сначала в общении со своими коллегами он искренне недоумевает и отрекается от своей какой-либо причастности к BYPOL, а чуть позже, в интервью, приглашает всех желающих присоединиться к их дружной оппозиционной семье несогласных, потому как вот он, святой Грааль. Слово офицера. Но его рассуждения разбиваются вдребезги о конкретные о конкретные факты и события.
Но если бы все было действительно так, как рассказывает Александр, то нашим защитникам никогда бы не удалось предотвратить попытку военного переворота в нашей стране, поскольку в этой операции был задействован не один, не два и даже не три человека. Она требовала сплоченной, самоотверженной, рискованной, вдумчивой, согласованной, командной работы большого количества людей. И это ярче любых слов характеризует наших силовиков, насколько они профессиональны, идейны, патриотичны и очень объединены.
Люди рисковали своей жизнью, поставив на карту то, что не купишь за деньги, потому что когда жизнь ставит перед человеком вопросы жизни и смерти, он готов рисковать собой за идею, а не за зарплату или ради выплаты кредитов. Потому что это не работа, а подвиг ради других. И готовность настолько отдавать себя какой-то задаче – это всегда служение, и оно невозможно, если люди не разделяют идеи со своим Главнокомандующим. Подобный подвиг всегда исходит от сердца.