Александр Лукашенко: «Санкций у нас не будет, а если и будут, то в нашу пользу»

Новости Беларуси. Санкции – это прежде всего возможность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Возможность выбросить конкурентов с рынка под предлогом защиты «демократических ценностей» и наши западные партнеры этим никогда не брезгуют, используя рычаг экономического воздействия (правда, сомнительной эффективности) при любом удобном случае. И пока коллективный Запад еще просчитывает, в каких сферах белорусские предприятия составляют наибольшую конкуренцию (чтобы просто устранить их), наши некогда добрые соседи с Юга уже ввели запреты на полеты и прочие ограничения.

Игорь Позняк:

А вот здесь повод задуматься – а правильно ли мы себя ведем, продолжая поддерживать украинскую экономику, например, продолжая импортировать щебень из соседней страны. И это при том, что на нашей территории – крупнейший в Европе гранитный карьер. Находится он в Микашевичах.

Игорь Позняк:

Предприятие «Гранит» разрабатывает месторождение, и здесь же производят незаменимый стройматериал. Понятно, что спрос на него зависит от ситуации в стройотрасли. В 2020 году у основных наших зарубежных потребителей был локдаун. Россияне и вовсе ввели квоты на ввоз сырья из Беларуси. Не просесть в 2020-м позволил внутренний рынок – строилось жилье и дороги. Удастся ли в этом?

В Микашевичах Президента попросили посодействовать в решении вопроса с Россией – глава государства тут же поручил проработать вопрос. Но в очередной раз напомнил о необходимости искать новые рынки. Ситуация вокруг Беларуси нас сама к этому подталкивает. Другого варианта удержаться на плаву у предприятия попросту нет. Рассчитывать на себя – это хорошо, но стабильность – это про несколько точек опоры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Просто не будет. Это обычная прежде всего конкуренция. Ну зачем вы на рынке, если Украина может в два раза больше произвести и продать? Та же Россия может продать и так далее. Такого производства в мире хватает, поэтому что касается вас – это конкуренция. Что касается «Белавиа», ребят пытаются наказать ни за что. Почему? Потому что компания государственная, не частная. Есть ряд и других причин, но эта – главная. Они же борются за рынок, особенно после этой бешеной болезни. Поэтому главное – это конкуренция. Слава богу, что на Востоке у нас еще добрые отношения с Китаем, бездонный рынок. Надо шевелиться. Я и директору вашему сказал. Как-то мы пробовали немножко хотя бы в Китай продать этот щебень, но дорога-то протоптана, надо по этой дороге и двигаться. Точно так и в другие страны. Обеспечим увеличение поставок и в Россию, и в свой внутренний рынок. Посмотрим на него, чтобы его защитить. Будем стараться помочь вам увеличить по всем направлениям, но все зависит от вас.

Новые рынки необходимы, учитывая, что на «Граните» взялись за строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкое». С его разработкой не торопятся, хотя должны были завершить раньше. Во-первых, потому что пока сырья хватает – больше мы просто не можем пока продавать. А во-вторых, это отличный опытный полигон для белорусских карьерных самосвалов – беспилотных. Технологии 5G в связке с БелАЗом. Прямо сейчас разрабатывают интеллектуальный карьер, в котором только коптеры и роботы. Никакой опасности для людей.

Игорь Позняк:

Похоже, эра беспилотных авто, которую предсказал Маск 5 лет назад, наступает на наших глазах. О возможностях беспилотного БелАЗа и управлении им за несколько тысяч километров мы не раз говорили. А вот это премьера недели – беспилотный трактор «Беларус», в котором системы умного земледелия работают в режиме автопилота. Все это, конечно, ради экономической целесообразности, эффективности, ну и, конечно, безопасности. Представьте, если бы во время ликвидации аварии на ЧАЭС были бы беспилотные авто, которые входили бы на опасные территории – сколько бы жизней было спасено.

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ»:

Здесь уже целый комплекс. Это не просто машина, управляемая программой.

– То есть там водителей нет?

– Водителей нет. В погрузчике водителя нет, погрузчик управляется дистанционно с нашего диспетчерского пункта. Здесь идет технологический процесс. Это уже не просто шоурум, здесь уже реальное маленькое, но производство.

– Не важно, любой карьер, любое количество техники – вы будете выполнять эту операцию?

– Да.

– И система будет управляться?

– Да. И можно находиться здесь даже, в Республике Беларусь.

– За тысячи километров можно управлять карьером.

– Приезжали из Казахстана. Сейчас Оренбургская область приезжает, генеральный директор «Оренбургские минералы». «Евраз» приезжает и многие другие компании.

– Вне зависимости от масштабов вы можете работать?

– Да. Мы показываем, что это не просто решение, которое где-то есть и про которое рассказывают. Это вот, приехали, берите – запаковали и продали. Это наш дополнительный экспортный потенциал, который мы можем предлагать на рынке. Опять же, мы понимаем: есть специфическая добыча урана, есть добыча, где глубоко и мало кислорода, где очень тяжелые условия для человека. Как раз таки эта технология применима.

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ»:

И таким образом на мировом рынке мы представляем высокотехнологичный, высокоинтеллектуальный белорусский продукт, за который не будет стыдно ни одному гражданину Республики Беларусь.

Александр Лукашенко:

Все, ты меня убедил, что санкций у нас не будет, а если и будут, то в нашу пользу.