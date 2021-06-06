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Григорий Азарёнок об Александре Азарове: «Он принялся управлять какими-то мифичными протестами»

06 июня 2021 17:31
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Кому сегодня достанется заслуженная награда от Григория Азаренка и чем его вдохновил великий Пушкин? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азарёнок об Александре Азарове: «Он принялся управлять какими-то мифичными протестами»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Гений видит на столетия вперед. Пушкин точно описал все то, что происходит с нами сейчас. Сегодня день памяти великого поэта. И уже несколько веков мелкие, жалкие пигмеи хотят свалить гигантов.

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок:
Великие всегда стоят рядом с великими. Погибая, Пушкин попросил передать царю: «Жив был бы, был бы его навеки». Лермонтов сражался на Кавказе за свою Родину. Ахматова была не под чуждым небосводом, не под защитой чуждых крыл. И сегодня Дмитрий Балаба, Николай Карпенков, Иван Тертель, Иван Кубраков и другие стоят рядом с великим Президентом. Но как всегда бывает в истории, волна вываливает на поверхность мелкого пигмея.

Григорий Азаренок:
Александр Азаров, всплывший в гнилостном сборище предателей «байполицай», жалкая, никчемная, глупая личность, возомнившая себя Наполеоном.

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Григорий Азарёнок об Александре Азарове: «Он принялся управлять какими-то мифичными протестами»-4

Григорий Азаренок:
Если вы спросите о нем у сослуживцев, не услышите ни одного хорошего слова. По натуре нытик, лентяй, плакса, паникер, редкостный жалобщик и стукач. Говорят, даже на компьютере была отдельная папка с нытьем. Например, съел где-нибудь некачественный пирожок и расписывал целый протокол по этому поводу.

Но пигмеи всегда тянутся к пигмеям. Очень любил Европу, учил польский язык, всеми фибрами души тянуло его туда, к шляхте, к паньству. К Марине Мнишек и Лжедмитрию, говоря языком Пушкина.

Григорий Азаренок:
Работать не любил и не умел, всегда примазывался к чужим результатам. И как скупой рыцарь мечтал о деньгах и богатствах. Сейчас он принялся управлять какими-то мифичными протестами. Говорят, когда в ГУБОПе об этом узнали, очень долго смеялись. Этот подкаблучник даже во время совещания не мог успокоить отчитывавшую его по телефону жену. Ну точно жалкий Отрепьев перед панной Мнишек.

Григорий Азарёнок об Александре Азарове: «Он принялся управлять какими-то мифичными протестами»-7

Григорий Азаренок:
Самолюбивый националист, бесконечно крутившийся перед зеркалом, он выискивал у себя корни аж в украинском гетманстве. Но мы помним первого обладателя «Ордена Иуды» – презренного Мазепу. И как точны слова гения: «И где ж Мазепа? Где злодей? Куда бежал Иуда в страхе?»

Григорий Азаренок:
Развратный, жалкий, смешной старик. Сейчас он объявил план «Перамога». И его лживые уста уверяют дурачков, что записаться туда можно анонимно. Но уже с десяток представителей наивной змагарской черни очень об этом пожалели.

Убогая душонка пигмея испугалась, когда он понял, что о его предательстве знают. Он принялся писать бывшим товарищам, юлить, елозить, извиваться, придумывал ерунду про Грузию. Но вот что ему отвечали.

У меня бывший коллега предатель, не пиши мне больше, мразь.
– Я не предатель, с чего ты это взял? Это все неправда. Я в Грузии.
– Какой же ты мудак, Саныч. Ты Родину предал.

Григорий Азарёнок об Александре Азарове: «Он принялся управлять какими-то мифичными протестами»-10

И таких сообщений десятки.

Григорий Азаренок:
Перечитайте Пушкина. Там все сказано. О трех девицах под окном, возмечтавших стать царицами, о предателе Мазепе, о безумии бунта. О чести и верности Гринева.

Он всем вам, мерзавцам, ответил:

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел.
И нежно чуждые народы возлюбил
И мудро свой возненавидел.

Григорий Азарёнок об Александре Азарове: «Он принялся управлять какими-то мифичными протестами»-13

Григорий Азаренок:
Гений писал: «Озлобленная Европа нападает покамест на нас не оружием, но ежедневной бешеной клеветою». И наконец он отрезал: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

И мы помним, что жалкая старуха, которая возжелала стать сначала дворянкой столбовой, затем вольною царицей, а потом и вовсе владычицей морскою, оказалась у разбитого корыта. Перечитай, Света, эту сказку. Вы проиграете, жалкие пигмеи. Гении непобедимы.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Александр Азаров # Фотофакт

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