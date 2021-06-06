Григорий Азарёнок об Александре Азарове: «Он принялся управлять какими-то мифичными протестами»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Кому сегодня достанется заслуженная награда от Григория Азаренка и чем его вдохновил великий Пушкин? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Гений видит на столетия вперед. Пушкин точно описал все то, что происходит с нами сейчас. Сегодня день памяти великого поэта. И уже несколько веков мелкие, жалкие пигмеи хотят свалить гигантов. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок. Григорий Азаренок:

Великие всегда стоят рядом с великими. Погибая, Пушкин попросил передать царю: «Жив был бы, был бы его навеки». Лермонтов сражался на Кавказе за свою Родину. Ахматова была не под чуждым небосводом, не под защитой чуждых крыл. И сегодня Дмитрий Балаба, Николай Карпенков, Иван Тертель, Иван Кубраков и другие стоят рядом с великим Президентом. Но как всегда бывает в истории, волна вываливает на поверхность мелкого пигмея. Григорий Азаренок:

Александр Азаров, всплывший в гнилостном сборище предателей «байполицай», жалкая, никчемная, глупая личность, возомнившая себя Наполеоном. Алёна Дзиодзина: «Людям всегда кажется, что человек, который знает систему изнутри, всегда рассказывает правду о ней»

Григорий Азаренок:

Если вы спросите о нем у сослуживцев, не услышите ни одного хорошего слова. По натуре нытик, лентяй, плакса, паникер, редкостный жалобщик и стукач. Говорят, даже на компьютере была отдельная папка с нытьем. Например, съел где-нибудь некачественный пирожок и расписывал целый протокол по этому поводу. Но пигмеи всегда тянутся к пигмеям. Очень любил Европу, учил польский язык, всеми фибрами души тянуло его туда, к шляхте, к паньству. К Марине Мнишек и Лжедмитрию, говоря языком Пушкина. Григорий Азаренок:

Работать не любил и не умел, всегда примазывался к чужим результатам. И как скупой рыцарь мечтал о деньгах и богатствах. Сейчас он принялся управлять какими-то мифичными протестами. Говорят, когда в ГУБОПе об этом узнали, очень долго смеялись. Этот подкаблучник даже во время совещания не мог успокоить отчитывавшую его по телефону жену. Ну точно жалкий Отрепьев перед панной Мнишек.

Григорий Азаренок:

Самолюбивый националист, бесконечно крутившийся перед зеркалом, он выискивал у себя корни аж в украинском гетманстве. Но мы помним первого обладателя «Ордена Иуды» – презренного Мазепу. И как точны слова гения: «И где ж Мазепа? Где злодей? Куда бежал Иуда в страхе?» Григорий Азаренок:

Развратный, жалкий, смешной старик. Сейчас он объявил план «Перамога». И его лживые уста уверяют дурачков, что записаться туда можно анонимно. Но уже с десяток представителей наивной змагарской черни очень об этом пожалели. Убогая душонка пигмея испугалась, когда он понял, что о его предательстве знают. Он принялся писать бывшим товарищам, юлить, елозить, извиваться, придумывал ерунду про Грузию. Но вот что ему отвечали. – У меня бывший коллега предатель, не пиши мне больше, мразь.

– Я не предатель, с чего ты это взял? Это все неправда. Я в Грузии.

– Какой же ты мудак, Саныч. Ты Родину предал.

И таких сообщений десятки. Григорий Азаренок:

Перечитайте Пушкина. Там все сказано. О трех девицах под окном, возмечтавших стать царицами, о предателе Мазепе, о безумии бунта. О чести и верности Гринева. Он всем вам, мерзавцам, ответил: Ты просвещением свой разум осветил,

Ты правды чистый лик увидел.

И нежно чуждые народы возлюбил

И мудро свой возненавидел.