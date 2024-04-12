Почему профессионалу важно постоянно развиваться? Ответила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Есть такой в социальном обществе миф, будто признаваться в своем незнании – это плохо. Хотя поистине мы продолжаем учиться всю жизнь, и даже самый матерый специалист неизбежно встречает пробелы в своих умениях, знаниях, навыках. Для незрелых людей оказаться в таком положении – катастрофа, и лишь бы не ощутить себя в дураках, те до последнего делают вид, что никакой проблемы якобы нет, а у них на работе все как бы нормально. В то время как психологически адекватный сотрудник хорошо понимает, что, оказавшись в подобном случае, необходимо еще «подрасти» в профессии и, если нужно – расширить навыки. Ничего в этом процессе сверх страшного нет.

Есть миф, что просить чьей-то помощи – это стыдно. Ведь некоторым кажется, будто бы это признание собственной слабости. А якобы сильный все делает сам. Хотя поистине, показать, что в чем-то несовершенен, требует силы. Вот и выходит, что зачастую те, кто внешне «силен» и напыщен – те слабые. А те, кто позволяет себе не знать и расти (в качестве ценных сотрудников) сильные. И за счет своего дерзновения к новому опыту, как раз такие порой изобретают и нечто принципиально свое, привносят в рабочий процесс инноваторство.

Если обернуться на ход развития человечества, то целый ряд научных открытий начинались с того, что люди столкнулись с какой-то трудностью. И если бы все бегали от проблем, то человечество бы вообще не развилось и продолжило жить в первобытных условиях.