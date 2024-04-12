Почему профессионалу важно постоянно развиваться? Ответила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Есть такой в социальном обществе миф, будто признаваться в своем незнании – это плохо. Хотя поистине мы продолжаем учиться всю жизнь, и даже самый матерый специалист неизбежно встречает пробелы в своих умениях, знаниях, навыках. Для незрелых людей оказаться в таком положении – катастрофа, и лишь бы не ощутить себя в дураках, те до последнего делают вид, что никакой проблемы якобы нет, а у них на работе все как бы нормально. В то время как психологически адекватный сотрудник хорошо понимает, что, оказавшись в подобном случае, необходимо еще «подрасти» в профессии и, если нужно – расширить навыки. Ничего в этом процессе сверх страшного нет.
Есть миф, что просить чьей-то помощи – это стыдно. Ведь некоторым кажется, будто бы это признание собственной слабости. А якобы сильный все делает сам. Хотя поистине, показать, что в чем-то несовершенен, требует силы. Вот и выходит, что зачастую те, кто внешне «силен» и напыщен – те слабые. А те, кто позволяет себе не знать и расти (в качестве ценных сотрудников) сильные. И за счет своего дерзновения к новому опыту, как раз такие порой изобретают и нечто принципиально свое, привносят в рабочий процесс инноваторство.
Если обернуться на ход развития человечества, то целый ряд научных открытий начинались с того, что люди столкнулись с какой-то трудностью. И если бы все бегали от проблем, то человечество бы вообще не развилось и продолжило жить в первобытных условиях.
Алена Дзиодзина:
На днях во время совещания о состоянии и задачах нашей промышленности Президент подметил, что на всех этапах его президентской работы не бывало такого, чтобы рынок себя регулировал сам. И всегда этот процесс требовал от белорусов вмешательства. Как правило, подобным образом все происходит и в остальных сферах жизни, предполагающих необходимость вмешиваться в ход событий. И эту особенность мира нужно просто принять. Так как медлить с принятием тоже опасно. Ведь запоздав с реакцией на действительность, люди, как правило, лишь теряют.
Динамичный мир требует быть спонтанным, смелым и своевременным. И тогда место под солнцем будет комфортнее. Быть свободным, несмотря на условия – это труд. И заблуждение думать, будто полномочия и свобода связаны с праздностью. Закономерно, чем больше у человека прав для решений, тем серьезней на нем ответственность. Определенную часть людей эта вторая сторона полномочий пугает. И в связи с набором личных тревог они начинают недорабатывать, медлить, откладывать. Делать вид и пытаться обманывать, когда поистине жизнь обмануть нельзя. Она неизбежно требует от нее не бегать.
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