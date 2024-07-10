Алёна Дзиодзина: «К словам Президента стоит серьезно прислушаться, поискав и свое место силы, что вдохновляло бы»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Психологически человек так устроен, что, достигая какой-либо значимой юбилейной даты, склонен осмыслять уже пройденный путь. Возникновение экзистенциальных вопросов при этом вполне ожидаемо и нормально. И повод серьезно задуматься, если их не возникло. Так как найденные ответы помогают нам задавать себе ориентиры в дальнейшем, предварительно сделав перезагрузку. После чего дальше в путь.
Круглая дата инаугурации Александра Лукашенко почти совпала с тем, что белорусский народ традиционно отмечал праздник Купалье, и Президент встретил его поближе к природе – в Александрии. Но в этот раз, поздравляя народ, поделился с белорусами личным, но на самом деле близким для многих. Ведь каждый из нас в тот или иной период жизни задает себе вопросы о том, сколь много всего оказалось сделано и возможно ли было успеть еще больше.
«Посмотрите, как мир меняется с бешеной скоростью», – обратил внимание белорусов Александр Лукашенко на то, что течение времени стремительно двигается вперед. И тут можно добавить разве что о тенденциях к ускорению.
Технологический прогресс, с одной стороны, сделал жизнь людей более насыщенной и в чем-то упростил человеческую жизнь, но в то же время подтолкнул успевать в несколько раз больше. И такой напор времени, событий и актуальных задач требует от современного человека еще больше ответственности, включенности и, как следствие, внутренних сил и душевной отдачи.
Алена Дзиодзина:
Абсолютно закономерно такая динамика жизни способна выматывать и дополнительно требует восполнения сил. Интенсивность одного дня из жизни главы государства куда быстрее, чем в случае другого обычного человека, но высокая должность не отменяет способности уставать или необходимость восстановить ресурсы. По словам Президента, для него место силы, что дает возможность перезагрузки, – Александрия.
«Когда ты приходишь на свою родную землю, ты как будто окунаешься в другой мир. Это действительно, не как будто, это другой мир. Ты приходишь к своим истокам, здесь тебе лучше, проще. И буквально за сутки ты становишься здоровым, сильным, как и раньше в те времена, когда ты ходил по этой земле. Ты очень быстро восстанавливаешься», – поделился глава государства, параллельно напомнив и нам, что на сегодня забота о восполнении своих сил является неизбежной необходимостью в нашей жизни. И в этом смысле погружение в атмосферу места, которое вдохновляет, как раз то, что можно и нужно себе позволять как лекарство. Душевное...
И тут уж могу подтвердить как психолог, что к словам Президента стоит серьезно прислушаться каждому, поискав и свое место силы, что вдохновляло бы.
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