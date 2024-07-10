Алёна Дзиодзина: «К словам Президента стоит серьезно прислушаться, поискав и свое место силы, что вдохновляло бы»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Психологически человек так устроен, что, достигая какой-либо значимой юбилейной даты, склонен осмыслять уже пройденный путь. Возникновение экзистенциальных вопросов при этом вполне ожидаемо и нормально. И повод серьезно задуматься, если их не возникло. Так как найденные ответы помогают нам задавать себе ориентиры в дальнейшем, предварительно сделав перезагрузку. После чего дальше в путь.

Круглая дата инаугурации Александра Лукашенко почти совпала с тем, что белорусский народ традиционно отмечал праздник Купалье, и Президент встретил его поближе к природе – в Александрии. Но в этот раз, поздравляя народ, поделился с белорусами личным, но на самом деле близким для многих. Ведь каждый из нас в тот или иной период жизни задает себе вопросы о том, сколь много всего оказалось сделано и возможно ли было успеть еще больше.

«Посмотрите, как мир меняется с бешеной скоростью», – обратил внимание белорусов Александр Лукашенко на то, что течение времени стремительно двигается вперед. И тут можно добавить разве что о тенденциях к ускорению.

Технологический прогресс, с одной стороны, сделал жизнь людей более насыщенной и в чем-то упростил человеческую жизнь, но в то же время подтолкнул успевать в несколько раз больше. И такой напор времени, событий и актуальных задач требует от современного человека еще больше ответственности, включенности и, как следствие, внутренних сил и душевной отдачи.