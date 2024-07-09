Приближал Победу в тылу – начальник в снабжении во время Великой Отечественной! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Про своего дедушку рассказала Ирина Малышева.

Ляпич Андрей Степанович. Родился 29 июня 1899 года в Минской области, местечко Новоселки. За период Великой Отечественной войны был удостоен следующих наград: медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Красной Звезды.