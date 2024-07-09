Приближал Победу в тылу – начальник в снабжении во время Великой Отечественной! «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Про своего дедушку рассказала Ирина Малышева.
Ляпич Андрей Степанович. Родился 29 июня 1899 года в Минской области, местечко Новоселки. За период Великой Отечественной войны был удостоен следующих наград: медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Красной Звезды.
Старший лейтенант Ляпич, участник Отечественной войны с 15 августа 1941 года. Являясь начальником О.В.С. (обозно-вещевой склад), наладил учет и отчетность обозно-вещевого имущества и обозно-вещевое имущество отпускает по строгому учету. Своевременно заботится и обеспечивает часть нужным обозно-вещевым имуществом. За период наступательных операций под его руководством перешито комсоставских шинелей 130. Сшито и отремонтировано 750 сапог, сшито гимнастерок 520, брюк 650 штук. По инициативе старшего лейтенанта Ляпича сдано интендантскому отделу армии 120 метров сукна, 350 метров мануфактуры разных цветов.
К занимающей должности относится с желанием, энергично. Пользуется авторитетом среди товарищей. Кроме своих прямых обязанностей, выполнял другие задания командования. Достоин правительственной награды-медали.