Витебск встречает участников и гостей «Славянского базара» – посмотрели, как подготовлены локации

Радушный Витебск встречает участников «Славянского базара». Их ждут из 38 стран. Сегодня, 9 июля, в фестивальной столице стартовали первые творческие мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный форум искусств начался с пресс-конференции популярных молодежных исполнителей и шестого по счету танцевального конкурса Dream Dance Fest. А вечер гостей и жителей Витебска встретил концертом на сцене Летнего амфитеатра. Все подробности в материале Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

Одной из первых участников фестиваля встречает служба аккредитации. Вот так выглядит пропуск на все мероприятия фестиваля. Так называемую проходку на концерты, пресс-конференции и в закулисье получают артисты, музыканты, танцоры и конечно журналисты. К слову, их на «Славянский базар» прибудет около четырех сотен.

Всего за время проведения фестиваля предстоит аккредитовать свыше 6 тысяч человек. Больше половины участников уже получили заветные бейджи.

Евгения Гриценко, участница народной студии современного танцы Ирины Буховецкой Витебского государственного колледжа культуры и искусств:

Я второй год на «Славянском базаре» вместе с этим коллективом. Это всегда праздник, всегда волнительно, подготовка сложная, каждый год она по-разному происходит. Стараемся, чтобы получился праздник для людей, для нас.

Служба аккредитации работает в режиме нон-стоп. Здесь гостей фестиваля встречают около сотни волонтеров. К слову, на регистрацию каждого участника «Славянского базара» уходит не больше 10 минут.

Алеся Иванова:

А это международный пресс-центр «Славянского базара». Здесь на протяжении всего фестиваля пройдет множество конференций с известными гостями. Вот сейчас, например, на вопросы поклонников и участников форума отвечают звезды интернета.

Которые, кстати, первые опробовали сцену Летнего амфитеатра. Популярные блогеры, молодежные исполнители и лучшие творческие коллективы без преувеличения зажгли публику. К слову, многие из артистов начинали свою карьеру именно с Витебской сцены.

Влад Кобяков, видеоблогер, певец:

Моя жизнь творческая началась, наверное, со «Славянского базара», когда проводился День молодежи. Лет 7-8 назад еще, на площади выступал здесь как MC на битве диджеев. Организовал ее тогда БРСМ. Наверное, это ностальгия. Каждый раз, приезжая на фестиваль, я ностальгирую. Плюс творчество, которое несется в массы, дарит людям улыбки.

Удивляют зрителей не только приглашенными звездами, но и зрелищным оформлением сцены. Мультимедийное наполнение, графические декорации и яркие костюмы – с каждым годом главная фестивальная локация становится еще современнее и технологичнее.

Алексей Одаренко, технический директор XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Мы делаем шоу каждый год, которое отличается от предыдущего. Мы стараемся все самое современное и все самое свежее использовать на нашей сцене. Сцена «Славянского базара» – это сцена, отвечающая всем мировым тенденциям, уровням европейских и мировых шоу.

Уже завтра на сцене Летнего амфитеатра стартуют сольные концерты известных исполнителей. Кроме того, перед шеститысячным залом выступят участники Международного детского музыкального конкурса. Тем не менее фестивальной атмосферой окутан буквально каждый метр Витебска.