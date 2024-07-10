В Беларуси определили лучшие социальные ролики

Чтобы у каждого ребенка была семья. К этому призывают лучшие социальные ролики, созданные авторами из всех регионов страны. Они о детских домах семейного типа и профессии замещающего родителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На республиканский этап конкурса прошло более 40 работ. Ролик одного из победителей уже показывают в минском метро. А два сценария экранизируют.

Юлия Вольская, заведующая отделом защиты прав и законных интересов несовершеннолетних Минского городского социально-педагогического центра:

Целью было рассказать людям о профессии родитель-воспитатель и приемный родитель. Это профессия, которая поможет обрести детям семью. Чтобы через профессию взрослый человек смог поделиться не только своей любовью, но и определенными педагогическими знаниями.

Анна Ваганова, член жюри, специалист по связям с общественностью международной общественной организации «SOS – детские деревни»:

Столкнулись со сложностью выбора, потому что каждый из них трогал и задевал какие-то струны души. Конкурс проводился в первый раз, естественно, хотим, чтобы он распространялся.