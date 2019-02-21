Аляксандр Лукашэнка анансаваў нараду з сілавым блокам краіны
Навіны Беларусі. Аляксандр Лукашэнка даручыў генеральнаму пракурору Беларусі падключыцца да падрыхтоўкі нарады з сілавым блокам краіны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Чакаецца, што на ёй будуць падведзены вынікі работы ў 2018 годзе, а таксама разгледжаны шэраг пытанняў, якія патрабуюць увагі на ўзроўні кіраўніка дзяржавы.
Прэзідэнт 21 лютага прыняў з дакладам Аляксандра Канюка. Дарэчы, ён узначальвае назіральніцкі савет Беларускай федэрацыі лыжных гонак, таму на сустрэчы абмяркоўвалі і сітуацыю ў гэтай сферы. Што датычыцца ўзроўню злачыннасці, то летась захавалася пазітыўная дынаміка. Агульная колькасць злачынстваў у параўнанні з 2017 годам зменшылася амаль на 3%.
Паменшылася колькасць цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў, у тым ліку забойстваў і крадзяжоў. Менш стала і дарожна-транспартных здарэнняў, якія адбываюцца па віне нецвярозых – амаль на 14%.
Раскрыта больш за 70% злачынстваў. Прэзідэнт Беларусі прыняў з дакладам старшыню Следчага камітэта
Усё гэта дасягнута і дзякуючы ўзаемадзеянню праваахоўнікаў з дзяржаўнымі органамі кіравання.
Барацьба ідзе і з карупцыйнымі правапарушэннямі. Найбольшая колькасць іх у сферах транспарту, будаўніцтва, прамысловасці, сельскай гаспадаркі, аховы здароўя і гандлю. Расказаў Аляксандр Канюк і пра будучыню антыкарупцыйных камісій. Генеральная пракуратура прапануе павысіць іх статус і значнасць. Спецыяльна для гэтага падрыхтаваны папраўкі ў Закон аб барацьбе з карупцыяй.
Падрабязна – у відэаматэрыяле