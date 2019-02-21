Аляксандр Лукашэнка анансаваў нараду з сілавым блокам краіны

Барацьба ідзе і з карупцыйнымі правапарушэннямі. Найбольшая колькасць іх у сферах транспарту, будаўніцтва, прамысловасці, сельскай гаспадаркі, аховы здароўя і гандлю. Расказаў Аляксандр Канюк і пра будучыню антыкарупцыйных камісій. Генеральная пракуратура прапануе павысіць іх статус і значнасць. Спецыяльна для гэтага падрыхтаваны папраўкі ў Закон аб барацьбе з карупцыяй.

Падрабязна – у відэаматэрыяле