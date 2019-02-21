Прямой эфир

На табло Нацыянальнай бібліятэкі сёння трансліруюць цытаты беларускіх класікаў

21 февраля 2019 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Нацыянальная бібліятэка запрашае ўсіх мінчан і гасцей сталіцы праверыць веданне беларускай мовы, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

На табло Нацыянальнай бібліятэкі сёння трансліруюць цытаты беларускіх класікаў-1

21 лютага на вонкавым электронным табло «дыямента ведаў» можна будзе ўбачыць цытаты класікаў нацыянальнай літаратуры, а таксама словы, якія адрозніваюць нас ад іншых народаў. Да прыкладу, беларусам прапануюць успомніць, што такое «багоўка», «усцяж» і «крынічыць».

# Библиотеки в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы
21 февраля 2019 06:27

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку
20 февраля 2019 19:45

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы
20 февраля 2019 18:55

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы