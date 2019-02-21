Прямой эфир

Беларускія губернатары прайшлі агнявую падрыхтоўку ў рамках ваеннага збору

21 февраля 2019 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. З асноўнымі тэндэнцыямі развіцця ваенна-палітычнай абстаноўкі кіраўнікі рэгіёнаў, а таксама іх намеснікі, што займаюцца пытаннямі тэрытарыяльнай абароны, знаёміліся на базе 51-й артылерыйскай брыгады.

Беларускія губернатары прайшлі агнявую падрыхтоўку ў рамках ваеннага збору-1

Затым каля вёскі Пратасевічы быў паказаны прыклад нанясення магутнага агнявога ўдару ракетных падраздзяленняў, а на палігоне Асіповіцкі прайшлі практычныя вучэнні па стральбе з мінамётаў і процітанкавых гармат. Асаблівая ўвага на зборах надавалася паразе сіл саперніка агнём.

Беларускія губернатары прайшлі агнявую падрыхтоўку ў рамках ваеннага збору-4


У канцы збору былі падведзены вынікі работы  мясцовых выканкамаў па ўдасканаленні тэрытарыяльнай абароны абласцей і сталіцы ў 2018 годзе.

Беларускія губернатары прайшлі агнявую падрыхтоўку ў рамках ваеннага збору-6

Нагадаем: пры прызначэнні губернатарам прысвойваецца званне генерал-маёр, а разам з рашэннем эканамічных і сацыяльных пытанняў на кіраўнікоў рэгіёнаў ускладаецца адказнасць і па арганізацыі ваеннай бяспекі і абароны.

Падрабязна – у відэаматэрыяле

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На табло Нацыянальнай бібліятэкі сёння трансліруюць цытаты беларускіх класікаў
21 февраля 2019 07:17

На табло Нацыянальнай бібліятэкі сёння трансліруюць цытаты беларускіх класікаў

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы
21 февраля 2019 06:27

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку
20 февраля 2019 19:45

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку