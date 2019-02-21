Беларускія губернатары прайшлі агнявую падрыхтоўку ў рамках ваеннага збору

Навіны Беларусі. З асноўнымі тэндэнцыямі развіцця ваенна-палітычнай абстаноўкі кіраўнікі рэгіёнаў, а таксама іх намеснікі, што займаюцца пытаннямі тэрытарыяльнай абароны, знаёміліся на базе 51-й артылерыйскай брыгады.
Навіны Беларусі. З асноўнымі тэндэнцыямі развіцця ваенна-палітычнай абстаноўкі кіраўнікі рэгіёнаў, а таксама іх намеснікі, што займаюцца пытаннямі тэрытарыяльнай абароны, знаёміліся на базе 51-й артылерыйскай брыгады.
Затым каля вёскі Пратасевічы быў паказаны прыклад нанясення магутнага агнявога ўдару ракетных падраздзяленняў, а на палігоне Асіповіцкі прайшлі практычныя вучэнні па стральбе з мінамётаў і процітанкавых гармат. Асаблівая ўвага на зборах надавалася паразе сіл саперніка агнём.
У канцы збору былі падведзены вынікі работы мясцовых выканкамаў па ўдасканаленні тэрытарыяльнай абароны абласцей і сталіцы ў 2018 годзе.
Нагадаем: пры прызначэнні губернатарам прысвойваецца званне генерал-маёр, а разам з рашэннем эканамічных і сацыяльных пытанняў на кіраўнікоў рэгіёнаў ускладаецца адказнасць і па арганізацыі ваеннай бяспекі і абароны.
Падрабязна – у відэаматэрыяле