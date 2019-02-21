Навіны Беларусі. 21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы, заснаваны ЮНЕСКА 20 гадоў таму для захавання моўнай і культурнай разнастайнасці ў свеце, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.



Зараз па-беларуску гавораць не толькі ў літаратурных колах. Яе актыўна ўжываюць у сферы бізнесу, рэкламе, а таксама ў інтэрнэт-прасторы. Далучыўся да Дня роднай мовы і наш тэлеканал. Сёння СТБ таксама размаўляе па-беларуску.