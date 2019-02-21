Прямой эфир

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы

21 февраля 2019 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. 21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы, заснаваны ЮНЕСКА 20 гадоў таму для захавання моўнай і культурнай разнастайнасці ў свеце, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы-1

Варта адзначыць, што цiкавасць да нашай роднай мовы паступова расце.

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы-4


Зараз па-беларуску гавораць не толькі ў літаратурных колах. Яе актыўна ўжываюць у сферы бізнесу, рэкламе, а таксама ў інтэрнэт-прасторы. Далучыўся да Дня роднай мовы і наш тэлеканал. Сёння СТБ таксама размаўляе па-беларуску. 

# Праздники # общество # Фотофакт # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку
20 февраля 2019 19:45

В течение двух лет в Ракове построят последнюю многоэтажку

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы
20 февраля 2019 18:55

Синоптики рассказали, когда стоит ждать настоящего окончания зимы

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки
20 февраля 2019 18:29

Из-за необычно тёплого февраля в Беларуси уровень рек растёт до 17 сантиметров за сутки