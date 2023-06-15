«Алгоритм поведения». О чём должны помнить родственники алкоголика, который решил завязать?

Запои, увольнения, разводы. Алкоголь сломал множество судеб и разрушил миллионы семей. О том, когда бокал вина за ужином становится проблемой, как быть, когда твой родной человек уже зависим, но не может признаться себе в этом, и можно ли помочь алкоголику против его воли, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Для людей, которые проживают рядом с такими людьми. В семье у человека зависимого произошло это осознание – он набрался смелости, признает себя алкоголиком. Как правильно повести себя человеку, находящемуся рядом с ним для того, чтобы помочь ему? Что в первую очередь он должен сделать?

Ольга Никитина, исполнительный директор Службы обслуживания Ал-Анон:

Рекомендуют обычно члены сообщества обратиться в параллельное сообщество Ал-Аннон, чтобы знать, что делать, чтобы не навредить выздоровлению и обратить внимание на свое тоже выздоровление. Потому что неизбежно тоже заболевания, поведенческие какие-то реакции, обиды старые. Человек вроде выздоравливает, а жена ему начинает припоминать, что ты там мне устраивал тогда-то. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что нельзя говорить? Нельзя говорить, что ты алкоголик? Что конкретно? Ольга Никитина:

Просто нужно работать над тем, чтобы семья стала жить на новых духовных принципах. Если это будет один человек делать, ему будет одному сложно. Потому что когда обиды внутри есть у жены, детей, человеку постоянно про это напоминают.