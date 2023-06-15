«Алгоритм поведения». О чём должны помнить родственники алкоголика, который решил завязать?
Запои, увольнения, разводы. Алкоголь сломал множество судеб и разрушил миллионы семей. О том, когда бокал вина за ужином становится проблемой, как быть, когда твой родной человек уже зависим, но не может признаться себе в этом, и можно ли помочь алкоголику против его воли, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Для людей, которые проживают рядом с такими людьми. В семье у человека зависимого произошло это осознание – он набрался смелости, признает себя алкоголиком. Как правильно повести себя человеку, находящемуся рядом с ним для того, чтобы помочь ему? Что в первую очередь он должен сделать?
Ольга Никитина, исполнительный директор Службы обслуживания Ал-Анон:
Рекомендуют обычно члены сообщества обратиться в параллельное сообщество Ал-Аннон, чтобы знать, что делать, чтобы не навредить выздоровлению и обратить внимание на свое тоже выздоровление. Потому что неизбежно тоже заболевания, поведенческие какие-то реакции, обиды старые. Человек вроде выздоравливает, а жена ему начинает припоминать, что ты там мне устраивал тогда-то.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что нельзя говорить? Нельзя говорить, что ты алкоголик? Что конкретно?
Ольга Никитина:
Просто нужно работать над тем, чтобы семья стала жить на новых духовных принципах. Если это будет один человек делать, ему будет одному сложно. Потому что когда обиды внутри есть у жены, детей, человеку постоянно про это напоминают.
Алеся Лакина:
Как не напоминать? Ольга, согласитесь, ни один алкоголик просто так не сказал: «Я алкоголик». Как взывать к его совести, отправить на лечение? Что говорить в этих ситуациях, чтобы он действительно признал уже?
Ольга Никитина:
Меньше всего алкоголик хочет слышать это от своих родственников, поэтому лучше это тоже не говорить. В программной книге «Анонимные алкоголики» есть специальная глава, которая называется «Обращение к женам». Там ряд глав, которые отстраивают алгоритм поведения. «Новые отношения в семье» – есть такая глава. Там подробно описывается, что делать, а что не делать, что говорить, что не говорить. Как лучше сделать, чтобы сохранить это, и чтобы все-таки развивались новые отношения в семье на новой основе. Для этого надо, чтобы близкие встали на эту новую духовную основу. Это серьезный труд, не просто так сказать. Это надо потрудиться.
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