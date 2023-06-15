Вклад в алкоголизм близкого существенен. Насколько жена может быть виновата в запоях мужа?

Запои, увольнения, разводы. Алкоголь сломал множество судеб и разрушил миллионы семей. О том, когда бокал вина за ужином становится проблемой, как быть, когда твой родной человек уже зависим, но не может признаться себе в этом, и можно ли помочь алкоголику против его воли, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Никитина, исполнительный директор службы обслуживания Ал-Анон:

Человек, который находится рядом с этим человеком [алкоголиком – прим. ред.], имеет тоже ряд особенностей в поведении, речи. Обозначить и найти в себе тоже честность и смелость признать свои какие-то недостатки, не следить за другим человеком, а в первую очередь следить за собой, работать над собой – это тоже нужно большое мужество. Не каждая женщина, придя в сообщество параллельное, задерживается там. Потому что для многих открываются глаза и становится невыносимо больно, что мой вклад в алкоголизм близкого тоже существенен. Мои какие-то фразы, ожидания, требования, мое неуважение, то есть неумение любить ни себя, ни близкого человека ломает судьбы детей, мою собственную и близкого человека. Потому что женщина – душа семьи. Спокойствие приходит в семью от женщины – умение ею успокоить супруга, снизить градус конфликта, сгладить, промолчать.