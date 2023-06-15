С этих мыслей начинается день. Кого можно считать алкоголиком?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу: У алкоголизма есть стадии развития с четкими признаками. То есть это медицинский факт или вы можете на собственном примере, общаясь с такими людьми, утверждать? Потому как что должно войти в норму, ежедневный обиход в принятии каких-то напитков у человека, чтобы его можно было назвать алкоголиком?

Запои, увольнения, разводы. Алкоголь сломал множество судеб и разрушил миллионы семей. О том, когда бокал вина за ужином становится проблемой, как быть, когда твой родной человек уже зависим, но не может признаться себе в этом, и можно ли помочь алкоголику против его воли, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Волчок, представитель Центральной службы анонимных алкоголиков:

С медицинской точки зрения говорить об этом я не могу, потому что это все-таки задача медиков. Но наблюдая и слушая истории разных людей, здесь нет возможности сказать о том, сколько нужно пить в литрах для того, чтобы сказать, что человек алкоголик. Потому что количество алкоголя – это абсолютно не показатель, скорее какое-то внутреннее состояние. О чем говорит сообщество анонимных алкоголиков, то есть как оно трактует это заболевание и что происходит? Нечто происходит в голове у человека – это какой-то образ мышления. Это то, о чем говорит литература анонимных алкоголиков и 12-шаговая программа о том, что у зависимого человека есть алкогольное мышление.

Каким образом это можно пояснить простыми словами, то есть что происходит в голове? Просыпаясь утром, у человека одна мысль: мне нужно выпить для того, чтобы уйти от реальности. Я не могу сказать, что мы не можем говорить про ответственность у зависимого человека. Это безусловно, отсутствие ответственности в первую очередь за свою собственную жизнь. С этих мыслей начинается, условно, день алкоголика.

Дальше анонимные алкоголики рассказывают о таком проявлении, как тяга. Это уже какое-то физическое проявление болезни, когда человек выпивает. Здесь происходит такая вещь, когда он не может остановиться. Он сам не понимает, и до сих пор не понимают этого медики и остальные люди, почему так происходит. Это есть особенность такая – отсутствие остановки. То есть остановка всегда одна – уже когда упал, тогда хватит.

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