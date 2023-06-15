Может не употреблять долгое время. Как не сорваться бывшему алкоголику?

Запои, увольнения, разводы. Алкоголь сломал множество судеб и разрушил миллионы семей. О том, когда бокал вина за ужином становится проблемой, как быть, когда твой родной человек уже зависим, но не может признаться себе в этом, и можно ли помочь алкоголику против его воли, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Скажите, бывают вообще бывшие алкоголики, раз и навсегда отрубившие это, или все-таки на протяжении всей жизни им желательно посещать такие сообщества [анонимных алкоголиков – прим. ред.], общаться как-то, обсуждать это?
Елена Волчок, представитель Центральной службы анонимных алкоголиков:
Как говорят в сообществе, бывших алкоголиков не бывает. Алкоголик – это навсегда с одной лишь только разницей, что человек может не употреблять и делать это достаточно долгое время. Но мозг алкоголика и все его нутро устроено таким образом, что необходимо постоянно что-то делать. Здесь как раз 12-шаговая программа, которая меняет жизнь. Без помощи других людей, в одиночку, алкоголики, как правило, не справляются. Есть очень много печальных историй, когда люди приходили в сообщество, уходили на какое-то время, уходили в запой и очень многие не возвращались. Это печальная статистика, потому что, к сожалению, есть и такое кладбище, несмотря на всю эту радужную статистику выздоровевших людей, не употребляющих сегодня, кто действительно меняет свою жизнь. Поэтому бывшим алкоголиком быть невозможно.
Сложнее признаться в этой проблеме. Чем страшен женский алкоголизм, подробнее здесь.