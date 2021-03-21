Маленькую девочку расстреляли в сугробе. История страшной расправы фашистов над жителями Верхнедвинска

Новости Беларуси. Каратели в годы войны обесценили человеческую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На месте этого мемориала в 1943 году был сарай, возведенный из бревен местной церкви. Сюда, со слов краеведа, согнали самую большую часть жителей.

В этой толпе была и маленькая девочка. Застрявшую в сугробе, ее расстреляли. Выживший в этом пекле брат потом поделится, что такая участь для нее была легкой по сравнению с тем, через какой ад прошли земляки.