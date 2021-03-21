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Маленькую девочку расстреляли в сугробе. История страшной расправы фашистов над жителями Верхнедвинска

21 марта 2021 17:08
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Новости Беларуси. Каратели в годы войны обесценили человеческую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На месте этого мемориала в 1943 году был сарай, возведенный из бревен местной церкви. Сюда, со слов краеведа, согнали самую большую часть жителей.

Маленькую девочку расстреляли в сугробе. История страшной расправы фашистов над жителями Верхнедвинска-1

В этой толпе была и маленькая девочка. Застрявшую в сугробе, ее расстреляли. Выживший в этом пекле брат потом поделится, что такая участь для нее была легкой по сравнению с тем, через какой ад прошли земляки.

Маленькую девочку расстреляли в сугробе. История страшной расправы фашистов над жителями Верхнедвинска-4

Антон Бубола, научный сотрудник Верхнедвинского историко-краеведческого музея:
Будынкі былі, як і ў любой вёсцы, не такія ўжо значныя. І з агромністых касцельных харомаў трэба было іх размеркаваць. Вывелі, напіхалі, сколькі ўлезлі, у адну мясціну – 300 чалавек, спалілі – гэтай будыніны не стала. Знайшлі ў другім канцы вёскі – яшчэ 350. І, нарэшце, самую вялікую групу – 700 чалавек акруглена  спалілі ў гэтай адрыне. Зараз людзі ідуць сюды, бо памяць адрадзілася. Зноў ёсць куды прынесці свае ўспаміны, свае малітвы, ёсць дзе ўкленчыць. Пад гэты крыж ідуць усе, каб прынесці свае малітвы да Бога.

Были причислены к лику блаженных. История священников, которым фашисты разрешили уйти, но они остались с народом (читайте далее).

# Великая Отечественная война # общество # Антон Бубола # Виктор Пралич # Фотофакт

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