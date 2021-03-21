«Если мы не будем этого знать, не получится построить хорошее будущее». Как хранят память о кровавых событиях войны в Верхнедвинском районе?

Новости Беларуси. Как рубцы на сердце каждого белоруса – вот такие обелиски – о 426 стертых тогда с лица земли деревень и более 13 тысяч погибших. Они часто встречаются вдоль дорог Верхнедвинского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Как рубцы на сердце каждого белоруса – вот такие обелиски – о 426 стертых тогда с лица земли деревень и более 13 тысяч погибших. Они часто встречаются вдоль дорог Верхнедвинского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще больнее эти нарывы для местных жителей. Чего стоит нам, живым, читать такие надгробные надписи? Это кладбище и еще несколько памятных мест реконструировал бизнесмен. Их с годами развалило время, но только не человеческая память.
Чеслав Войтеховский, председатель Дерновичского сельисполкома:
Дети знают только из каких-то книг, фильмов. Но есть еще жители, которые помнят те страшные времена. Также дети посещают и ветеранов, и участников. Еще есть у нас два участника Великой Отечественной войны. Тем самым восполняется память. И память будет жить до тех пор, пока мы помним об этом.
Она живет. В историко-краеведческом музее школы № 2 Верхнедвинска особое место отведено фактам карательной операции «Зимнее волшебство». Здесь больше принято его называть «Освейской трагедией». Как раз в эту пору – 78 лет назад – кровавая операция завершилась. Врагам хватило меньше месяца, с 16 февраля до 20 марта 1943 года, чтобы пеплом пройтись по всему живому. В музее часто проходят уроки истории, классные часы. Экскурсоводы здесь – сами ученики.
Елизавета Бутько, ученица 9 «Б» класса СШ № 2 Верхнедвинска:
Немногие знают об этой трагедии. Однако она довольно масштабная, поэтому я думаю, что нужно чаще об этом говорить. Мы должны знать нашу историю. Если мы не будем этого знать, у нас не получится построить хорошее будущее, потому мы должны чтить память тех, кто боролся за жизнь, за мирное небо над головой. Их подвиги были правда очень важными для нас. Если мы будем помнить все, что было тогда, то сможем построить то, что хотим в будущем.
На Курган Бессмертия в Освее везли землю из сожженных деревень и братских могил. Посмотрите, как он выглядит – подробности здесь.