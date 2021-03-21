«Если мы не будем этого знать, не получится построить хорошее будущее». Как хранят память о кровавых событиях войны в Верхнедвинском районе?

Новости Беларуси. Как рубцы на сердце каждого белоруса – вот такие обелиски – о 426 стертых тогда с лица земли деревень и более 13 тысяч погибших. Они часто встречаются вдоль дорог Верхнедвинского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Еще больнее эти нарывы для местных жителей. Чего стоит нам, живым, читать такие надгробные надписи? Это кладбище и еще несколько памятных мест реконструировал бизнесмен. Их с годами развалило время, но только не человеческая память.

Чеслав Войтеховский, председатель Дерновичского сельисполкома:

Дети знают только из каких-то книг, фильмов. Но есть еще жители, которые помнят те страшные времена. Также дети посещают и ветеранов, и участников. Еще есть у нас два участника Великой Отечественной войны. Тем самым восполняется память. И память будет жить до тех пор, пока мы помним об этом.

Она живет. В историко-краеведческом музее школы № 2 Верхнедвинска особое место отведено фактам карательной операции «Зимнее волшебство». Здесь больше принято его называть «Освейской трагедией». Как раз в эту пору – 78 лет назад – кровавая операция завершилась. Врагам хватило меньше месяца, с 16 февраля до 20 марта 1943 года, чтобы пеплом пройтись по всему живому. В музее часто проходят уроки истории, классные часы. Экскурсоводы здесь – сами ученики.