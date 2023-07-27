Лукашенко: Беларусь как страна-основательница ООН не может спокойно смотреть на происходящее

Такое заявление Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал в четверг, 27 июля, на встрече с постоянным представителем нашей страны в ООН Валентином Рыбаковым, информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Организация Объединенных Наций. Что это такое на сегодняшний день? Каковы перспективы вообще этой организации с вашей точки зрения? Ну и нам что делать в этой организации?» – задал вопрос глава государства. Президент подчеркнул, что Республика Беларусь как одна из стран основателей ООН не может спокойно смотреть на происходящее.

Лукашенко обратил внимание, что этот вопрос обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Президента, Секретариат организации, рабочий орган строят работу по принципу предпочтений одному или двум государствам, или Западу-Востоку. «То есть она как-то уже, эта организация, превращается в такую организацию «Чего изволите?» – сказал Лукашенко. Глава государства указал на ненормальность ситуации при давлении, которое оказывают крупные страны, Запад.