Прямой эфир

Лукашенко: Беларусь как страна-основательница ООН не может спокойно смотреть на происходящее

27 июля 2023 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Такое заявление Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал в четверг, 27 июля, на встрече с постоянным представителем нашей страны в ООН Валентином Рыбаковым, информирует пресс-служба белорусского лидера.

«Организация Объединенных Наций. Что это такое на сегодняшний день? Каковы перспективы вообще этой организации с вашей точки зрения?  Ну и нам что делать в этой организации?» – задал вопрос глава государства. Президент подчеркнул, что Республика Беларусь как одна из стран основателей ООН не может спокойно смотреть на происходящее.

Лукашенко обратил внимание, что этот вопрос обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Президента, Секретариат организации, рабочий орган строят работу по принципу предпочтений одному или двум государствам, или Западу-Востоку. «То есть она как-то уже, эта организация, превращается в такую организацию «Чего изволите?» – сказал Лукашенко. Глава государства указал на ненормальность ситуации при давлении, которое оказывают крупные страны, Запад. 

# ООН # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
10 новых цветочных композиций появилось в центре Минска. Показываем самые интересные
27 июля 2023 09:48

10 новых цветочных композиций появилось в центре Минска. Показываем самые интересные

Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?
27 июля 2023 09:43

Правила безопасности при работе с газонокосилками и триммерами. Как пользоваться электроинструментами?

Лукашенко принял с докладом вице-премьера Зайца
27 июля 2023 09:08

Лукашенко принял с докладом вице-премьера Зайца