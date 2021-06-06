Лунный календарь садовода с 6 по 13 июня. В какие дни лучше не заниматься посадками?

Сверим работы в огороде с лунным календарем. C 6 по 8 июня неблагоприятное время для посева редиса, свеклы и моркови, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Эти дни подходят для высадки в грунт рассады. Рекомендуется перекапывать, окучивать, рыхлить и полоть, вносить в почву удобрения, бороться с почвенными вредителями.

10 июня в 13:52 новолуние. Сутки до и после лучше не заниматься посадками растений. После обеда 11 июня и до вечера 13-го – самый благоприятный период для посева пряно-ароматических культур, различных видов капусты.