Алексей Талай: наша задача – устоять в это непростое время и сохранить нашу Беларусь. Нужно быть сильными

Новости Беларуси. Лельчицы подключились к проекту «Спортсмены Беларуси – сила в единстве!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фонд Алексея Талая организовал в городском поселке силовой патриотический марафон «За Отечество!»

В Лельчицкой районной гимназии профессиональные спортсмены и инструкторы по выживанию проводили мастер-классы. Символично, что мероприятие совпало с Днем отца, ведь его цель – воспитать как можно больше настоящих мужчин в белорусском обществе. Кроме того, во время встречи районный исполком и профсоюзы передали благотворительному фонду Алексея Талая канцелярские принадлежности для детей Донбасса.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Мужчины иногда плачут. Как бы мы ни говорили, но бывают сложные минуты и времена. И наша задача – устоять в это где-то непростое время, приумножить состояние Отечества, сохранить нашу родную Беларусь. Вот здесь она – роль отцов нашей Радзімы. Держать удар, быть сильными, быть бодрыми и, конечно же, передавать самые лучшие традиции наших предков подрастающему поколению. Ну и равняться нам есть на кого: наш глава государства – настоящий мужчина.

Алекей Талай встретился с молодежью региона. На уроке мужества они вспоминали историю страны и говорили о качествах сильных духом людей. Яркий пример тому – координатор фонда в Лельчицком районе Нина Радиловец.