Алексей Коробущенко: разделили наше общество на две половины, и пятая колонна, в принципе, отработала

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Была очень хорошая фраза произнесена: «фашистский Евросоюз». Сейчас очень часто сравнивают даже по карте Евросоюз, который находится в Европе, с Третьим рейхом. Август не разделил ли две идеологии и вдруг резко не выявил ли у нас пятую колонну, которая как раз под эти флаги и стала, которая в войну под ними же воевала со своим народом?

Алексей Коробущенко, учредитель историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить»:

Вы прекрасно понимаете, что существует возможность гибридных войн. Такая война была, и она уже давно велась против Беларуси в том числе. И вот этот момент, это разделение, и пятая колонна – она работала уже давно. Наверное, это и послужило толчком, как этот вот Евросоюз. Это и был тот же толчок и у нас – разделить наше население. Это идеология, которая через СМИ, через информационные системы, через какие-то книги, фильмы создавала нетерпимость к действующему строю, заставляла забывать историю. Особенно сейчас мы говорили о Великой Отечественной войне. Сами слова «Отечественная война» – защита отечества, когда от мала до велика встали на защиту своей родины. Кирилл Казаков:

Наши оппоненты вообще забывают понятие Отечественной войны, они превозносят Вторую мировую. Очень часто даже Советский Союз называют чуть ли не одним из зачинщиков этой войны.