Юрий Кнутов: «гитлеровский Европейский союз» – это официальное название, это никакие не карикатуры

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО г. Балашиха, Московская область:

C 18 примерно по 21, по 23 мая Жуков с Тимошенко отправляют ряд директив командующим приграничных округов для того, чтобы их войска вышли в районы прикрытия границы. Сталин от мобилизации отказался, а вот на это он пошел. И все выполняют, за исключением генерала армии Павлова, командующего Западным особым военным округом, то есть белорусским фактически направлением. Войска остаются в Брестской крепости, в районе Минска. И мы знаем: Брестская крепость – солдаты выбегали раздетые фактически, такая же история была с Минском. На допросах он сказал, что боялся обвинений в паникерстве, и поэтому не стал выполнять эти директивы.

Здесь прямая параллель у нас с вами просматривается. Она в чем заключается? Мы в тот период воевали с «гитлеровским Евросоюзом». Такого понятия еще не было, в 1941 году Гитлер только покорил народы Европы, и где-то в ноябре 1942-го он начинает формировать таможенный и финансовый союз. И в ряде документов это все проходит как «Европейское сообщество» и «Европейский союз». «Гитлеровский Европейский союз» – это официальное название, это никакие не карикатуры. Вот мы воевали со всем «гитлеровским Евросоюзом».

До 1941 года наши войска отрабатывали в основном наступательные операции, войну на чужой территории. Оборонительные операции – только на картах и так, условно, на учениях: вроде как изобразили оборону, подскочили и побежали. Вот сейчас мы больше даже, в основном отрабатываем отчасти наступательные операции. А оборонительные операции тоже отрабатываются, но вот сказать, что у нас выстроена система такая обороны… В советское время, во время Великой Отечественной войны, мы систему научились выстраивать только в 1943 году во время подготовки к Курской битве. Сейчас – пока – мы тоже в этом отношении немножко, я бы так сказал, отстаем.

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