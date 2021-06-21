С начала лета в Минской области утонули 13 человек. ОСВОД напомнил правила поведения при купании

Новости Беларуси. В Столбцовском районе в озере найден труп пенсионерки. По предварительной информации, женщина утонула. Оказалось, она была пациенткой психоневрологического дома-интерната и сбежала оттуда накануне происшествия. Причина устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К слову, с начала лета на водоемах Минской области погибли 13 человек, шесть из них только за прошлые выходные. Чаще всего виной трагедии становятся беспечность и алкоголь. Подробности в материале Вадима Смоляка.

Знойным летом больше всего хочется найти спасение от жары. Самый простой способ – водные процедуры. Благо белорусам повезло: водоемов в стране предостаточно. А в Столбцах отдохнуть у воды можно и вовсе не выезжая за город. К услугам река Неман и водохранилище практически в самом центре.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Столбцовское водохранилище довольно небольшое, поэтому и береговая линия здесь маленькая. Из-за этого концентрация отдыхающих летом настолько высока, что кажется вот-вот начнут продавать пахлаву медовую, раков вареных и холодные освежающие напитки. В выходные количество отдыхающих доходит до 300. Особенно много здесь детей. Причем как с утра, так и после обеда. Спасатели и не против: лучше здесь, на виду, чем где-то, да еще и без родителей.