Помогают даже восстанавливаться после инсульта. Показываем, какие новые тренажёры появились в Вилейке

Светлана Павлова, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:

У нас в отделении 24 человека, у которых поставлен диагноз по инвалидности. У нас порядка 150 человек пожилого возраста, эта площадка сделана для них. Но кроме того, каждый желающий, который, например, приходит к нам в центр с детьми, дети могут позаниматься на этой площадке. Мы открыты для всех, самое главное – это бережное отношение к оборудованию.