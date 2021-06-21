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Помогают даже восстанавливаться после инсульта. Показываем, какие новые тренажёры появились в Вилейке

21 июня 2021 15:52
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Новости Беларуси. В Вилейском территориальном центре социального обслуживания населения появились современные тренажеры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С покупкой нового оборудования помогли местные жители. Всего три комплексные установки.

Помогают даже восстанавливаться после инсульта. Показываем, какие новые тренажёры появились в Вилейке-1

Два тренажера для общей реабилитации и один для работы в паре после инсульта.

Помогают даже восстанавливаться после инсульта. Показываем, какие новые тренажёры появились в Вилейке-4

Оборудование уличное и рассчитано на проработку всего тела. Это позволяет развивать подвижность и не допускать атрофии мышц. Все занятия проводятся после консультации врача.

Помогают даже восстанавливаться после инсульта. Показываем, какие новые тренажёры появились в Вилейке-7

Светлана Павлова, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:
У нас в отделении 24 человека, у которых поставлен диагноз по инвалидности. У нас порядка 150 человек пожилого возраста, эта площадка сделана для них. Но кроме того, каждый желающий, который, например, приходит к нам в центр с детьми, дети могут позаниматься на этой площадке. Мы открыты для всех, самое главное – это бережное отношение к оборудованию.

Помогают даже восстанавливаться после инсульта. Показываем, какие новые тренажёры появились в Вилейке-10

 В Вилейке планируют расширять и безбарьерную среду. В планах создать на местном водохранилище инклюзивный пляж.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Светлана Павлова # Фотофакт

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