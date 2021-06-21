Прямой эфир

«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»

21 июня 2021 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». 

«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»-1

Марина и Екатерина Смирновы, внучка и правнучка капитана Ивана Флерова:
– Приветствую всех из Москвы. Что значит для нас, для нашей семьи этот день начала войны? Как и для миллионов других семей, это день, который перевернул судьбы очень многих людей. Это день, который перевернул и судьбу нашей семьи. Мой отец остался без своего отца, Флерова Ивана Андреевича, в семь лет. 

«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»-4

30 лет семья не знала о судьбе деда. Только через 30 лет стало известно о подвиге, и еще через 30 лет деду присвоили звание героя. Моя боль – что мой отец даже не дожил до этого дня. И, конечно, этот день всегда со слезами на глазах. Он всегда напоминание о том, чего не должно быть в жизни. Этот день очень скорбный. День памятный. День задуматься всем о том, как дорог нам этот мир. 

«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»-7

– Здравствуйте. У нас дома есть большой архив, посвященный Ивану Андреевичу Флерову, в котором много памятных вещей, таких как фотоаппарат, журналы, начиная с первого, в котором начали поиск первой секретной батареи «Катюш». 

«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»-10

– Я очень хорошо помню, как открывался этот красивый памятник в Орше. Родители были там, на открытии, бабушка, вдова Флерова, была на открытии. Мы с мужем несколько раз были в Орше, с Катей еще не были. Ну, а вот как поехать туда – ты хочешь поехать? 

«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»-13

– Да. Я хочу поехать, как только это станет возможным. 

Читайте также: 

Юрий Кнутов: «гитлеровский Европейский союз» – это официальное название, это никакие не карикатуры

Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилев в 1941 году

Заявление Шойгу и решение Тимошенко и Жукова: сравниваем действия современной России и СССР в 1941 году

# Великая Отечественная война # общество # Иван Флеров # Марина Смирнова # Екатерина Смирнова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юрий Кнутов: «гитлеровский Европейский союз» – это официальное название, это никакие не карикатуры
21 июня 2021 15:35

Юрий Кнутов: «гитлеровский Европейский союз» – это официальное название, это никакие не карикатуры

Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилёв в 1941 году
21 июня 2021 15:35

Четыре дивизии так и не смогли взять город. Историк о том, как защищали Могилёв в 1941 году

Брать воду и не забывать про отдых. Что ещё рекомендует ГАИ водителям в сильную жару?
21 июня 2021 15:32

Брать воду и не забывать про отдых. Что ещё рекомендует ГАИ водителям в сильную жару?