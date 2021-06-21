«30 лет семья не знала о судьбе деда». Вот что говорят внучка и правнучка легендарного первого командира «Катюш»

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Марина и Екатерина Смирновы, внучка и правнучка капитана Ивана Флерова:

– Приветствую всех из Москвы. Что значит для нас, для нашей семьи этот день начала войны? Как и для миллионов других семей, это день, который перевернул судьбы очень многих людей. Это день, который перевернул и судьбу нашей семьи. Мой отец остался без своего отца, Флерова Ивана Андреевича, в семь лет.

30 лет семья не знала о судьбе деда. Только через 30 лет стало известно о подвиге, и еще через 30 лет деду присвоили звание героя. Моя боль – что мой отец даже не дожил до этого дня. И, конечно, этот день всегда со слезами на глазах. Он всегда напоминание о том, чего не должно быть в жизни. Этот день очень скорбный. День памятный. День задуматься всем о том, как дорог нам этот мир.

– Здравствуйте. У нас дома есть большой архив, посвященный Ивану Андреевичу Флерову, в котором много памятных вещей, таких как фотоаппарат, журналы, начиная с первого, в котором начали поиск первой секретной батареи «Катюш».