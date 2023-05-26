Алексей Иовчев: сначала мы проиграли сражение за умы, а сейчас нам приходится воевать железом

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев. Григорий Азаренок, СТВ:

Что случилось с Миколами и Иванами с той стороны? Понятно, мы сейчас говорим: технология, нацизм, промывка мозгов. Неужели можно тех, чьи дедушки были с нами в одних окопах… Потому что бандеровское движение было, но оно было на Западной Украине и не охватывало даже все население Западной Украины. А сейчас мы видим, что упорно, к сожалению, сражаются. И в том же Артемовске мы видели. Мужики из Харькова, Одессы – что с ними сделали? Как их промыли, что они готовы за деда-педофила и за его придурка-сына подыхать ни за что? Что случилось?

Алексей Иовчев, гитарист, аранжировщик, звукорежиссер, участник группы «ЗВЕРОБОЙ»:

Вы правы, что Запад цинично эксплуатирует этот русский ген, этот стоицизм, который проявляют наши вчерашние братья, просто теперь они штыки обернули против нас. И с таким же упорством они сражаются. Мы в них узнаем себя, как в кривом зеркале. Они, наверное, нас. Как это случилось? Дело в том, что была сначала нами проиграна война за умы. Это как раз к разговору о культуре, о которой мы сейчас и беседуем. Дело в том, что к 2004 году мы проиграли окончательно это сражение за умы украинцев, за умы во многом и россиян. И теперь нам приходится воевать железом. Это во многом следствие, потому что если послушать, что говорят украинские пленные… Им задают достаточно простые вопросы: почему вы там… Ладно, после СВО они одно и то же говорят: вы на нас напали, мы защищаем свою родину. Допустим, хорошо. Это предельно упрощенная формула. Но до СВО 8 лет было, тоже были эти разговоры все. И что они отвечали? По их ответам было понятно, что они проговаривают, как заученную мантру. Сплошные антисоветские мифы. Они погружены в иллюзии о том, что есть некий светлый Запад, у которого все правильно. У него музыка правильна. Песни, группы – все качественнее. Какие клипы! Смотри, как упаковано красиво, какая одежда у них хорошая. А автомобили какие! Вы, русские, не производите. А посмотрите, какие они хорошие. И так все. И из этих мелочей соткано все представление о мире.