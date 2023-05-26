Важны сон и отсутствие вредных привычек. Как поддерживать мозг здоровым дольше?

Степану Григорьевичу в апреле исполнилось 94. Здоровье, конечно, периодически подводит – сказывается военное детство – но всегда энергичен и в любой ситуации не теряет чувство юмора. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Степан Матюшенок, инвалид ВОВ:

Родился я 3 апреля 1929 года в белорусской семье. До войны окончил 4 класса, началась война. Папа мой был председателем колхоза, мама на ферме. Немцы налетели, расстреляли, спалили аэродром. Потом немцы пошли на Кличев наш, сделали гарнизон, фермы рядом, не давали спокойствия. О войне наш герой готов рассказывать часами, ведь память сохранила все до мелочей. А секрет долголетия и оптимизма прост – работа и увлечения. Степан Матюшенок:

53 года дальнобойщиком. Я не курю, я музыкант, я прекрасный баянист был, я много где играл на свадьбах. Высокий интеллект до пожилого возраста. Как замедлить старение мозга – подробности здесь. Вот какой рецепт оставил нам хирург Федор Углов: «Не желать зла и делать добро, не ожидая благодарности. Делать зарядку и ходить пешком. Выходить из-за стола слегка голодным. Из-за обеденного стола переходить за рабочий, а не на диван. Каждый день обливаться холодной водой. Никаких сигарет и ни одной рюмки спиртного!» Постойте, скажете вы – а как же рекомендации принимать для здоровья порцию коньяка или хорошего вина? Врачи утверждают: спиртное вредно в любых дозах.

Светлана Давыдович, психиатр-нарколог, заведующий 13-м психиатрическим гериатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

Как врач-нарколог, я скажу, что это большая проблема алкоголя, никотина, различных наркотиков. Это все действует как яд на организм. Я бы рекомендовала исключить. Потому что бесследно их употребление не проходит, в любом случае мозг поражается, нервная система поражается. В будущем это может привести к таким последствиям. Лучше выспаться – уверяют медики. Нарушения сна – это всегда проблема, а если нарушения хронические, то и проблема может стать огромной и непоправимой. К слову, расхожее мнение, о том, что возрастным людям достаточно спать всего несколько часов в сутки – не соответствует истине.

Ольга Власова, психотерапевт, сомнолог:

У пожилых людей с возрастом изменяется сон, продолжительность сна. Многие пожилые люди жалуются на бессонницу. Несмотря на то, что потребность во сне немного снижается. Сказать, что пожилой человек не нуждается во сне совсем, нельзя. Пожилые тоже должны спать достаточное количество, 6-7 часов в сутки как минимум. Кроме того, недосыпание приводит к увеличению риска возникновения деменции. Ведь наш мозг никогда не отдыхает. А когда мы мирно спим, наш организм занимается уборкой. Ольга Власова:

Доказано, что именно во сне происходит такой процесс, когда расстояние между нейронами немного увеличивается, в это время происходит отток тех токсинов, которые нарабатываются у нас в течение дня. Отмывка мозга от этих токсинов, если мы не досыпаем, они накапливаются, риски заболеть болезнью Альцгеймера повышаются на 15-20 %. Что же делать, если беда все-таки настигла? После поражения клеток мозг не прекращает борьбу за существование, правда, и работать ему трудно. В помощь самые различные методики, их успешно применяют и в нашей стране.

Валерия Чуткова, инструктор ЛФК:

Пальчиковая гимнастика – это эффективный способ для развития мелкой моторики. Руки являются проводниками для стимуляции мозга. То есть в народе говорят – зарядка для ума. Мы применяем различные упражнения, с речевым сопровождением, без речевого сопровождения, игры-манипуляции, когнитивные тренировки, упражнения с применением природно-бытового инструментария. Мы применяем упражнения с элементами массажа, надавливание, растирание, разминание. Совмещаем когнитивные тренировки с ЛФК. Также у нас имеется компьютерная программа для работы. Мы совмещаем ее с психологами еще. Предусмотрены на этапе реабилитации и занятия на тренажерах. Они могут быть для разработки суставов, сидячие, шаговые- и велотренажеры. Хорошо себя зарекомендовала стабилоплатформа.

Иван Бакун, инструктор-методист ФР:

Это прибор для способностей человека проявлять позы тела, а также тренировка основана на биологической связи. То есть пациент, который занимается на стабилоплатформе, у него происходит биологическая обратная связь, он видит свой результат сразу, ему не надо ждать долго. Он сразу видит свой результат. Цель основная – это улучшение координации, равновесие при головокружении, при мышечной слабости. Медицина движется вперед, лекарств становится все больше, и они все эффективнее, физиотерапия тоже не стоит на месте. Только вот лучше все же болезнь не лечить, а предупредить.

Владимир Яблонский, терапевт Минского областного клинического госпиталя им. П. М. Машерова:

Для профилактики старения мозга необходимы когнитивные тренировки. Один из вариантов – изучать иностранный язык, вспоминать стихотворения, которые когда-то учили. Это кроссворды, ребусы. Когнитивная тренировка заключается в том, чтобы не давать лениться мозгу. Постоянно мозг должен работать. Мы предлагаем петь песни бабушкам, они вспоминают слова песни, идет тренировка более легкая. Есть и другие способы тренировки мозга. Как уже было сказано выше – это музыка. Причем заниматься ею совсем необязательно с детства. Если вам не довелось ходить в музыкальную школу, восполнить пробел и прикоснуться к классике можно в любом возрасте. Результаты потрясающие.