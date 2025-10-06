Прямой эфир

Всего 27 дней. Премьер Франции Себастьен Лекорню подал в отставку

06 октября 2025 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Всего 27 дней. Премьер Франции Себастьен Лекорню подал в отставку-0

Премьер Франции Себастьен Лекорню подал в отставку спустя 27 дней после своего назначения, что стало самым коротким сроком пребывания на посту главы правительства. Французский президент Эммануэль Макрон принял его прошение. Об этом пишет ТАСС.

Причиной стали острые разногласия по поводу нового состава кабмина. Из 18 заявленных членов правительства большинство сохранили свои посты, а бывший министр экономики Бруно Ле Мэр стал министром обороны. Это вызвало критику как со стороны оппозиции, так и со стороны главы МВД Брюно Ретайо. Он выразил недовольство кадровыми решениями, а мэр Канна Давид Лиснар пригрозил выйти из партии, если не будет достигнуто соглашение о продолжении участия партии «Республиканцы» в правительстве.

Фото: pixabay

# Международная политика # франция # Эммануэль Макрон

Другие новости рубрики

Все новости
Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО
06 октября 2025 08:56

Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО

Трамп отправил 400 нацгвардейцев из Техаса в другие штаты
06 октября 2025 08:14

Трамп отправил 400 нацгвардейцев из Техаса в другие штаты

Стрельба в Сиднее: 17 человек получили ранения, стрелок арестован
06 октября 2025 08:07

Стрельба в Сиднее: 17 человек получили ранения, стрелок арестован