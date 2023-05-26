Операция на головном мозге с пробуждением. Вот каких профессиональных высот достигли белорусские медики

Операция на головном мозге с пробуждением – совместная работа целой команды настоящих профи: нейрохирургов, анестезиологов и нейролингвистов. Пациенту поддерживают ясный уровень сознания, когда удаляют опухоль. И в Беларуси такая виртуозная работа уже поставлена на поток. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Антон Родич, нейрохирург РНЦП неврологии и нейрохирургии:

На сегодня наш диапазон функциональных операций в сознании расширяется. В прошлом году мы выполнили впервые операцию в сознании на зрительной коре, чтобы сохранить зрение. Существуют такие невербальные центры, как зрение и речь. Сегодня в мире никто не придумал ни одного аппарата, механизма, как во время операции, когда человек в наркозе, проверить их. Поэтому единственное, что остается, это делать операцию в сознании. Несколько лет назад мир облетели сенсационные кадры – как скрипачка играет на инструменте прямо во время операции. Светлана – бухгалтер из Мозыря, поэтому неудивительно, что женщину попросили сосчитать до 100. И когда она это делает, уже трудно поверить, что буквально полчаса назад мы спокойно беседовали в палате.

Светлана Лужкова:

9 апреля 2023 года я сделала МРТ головного мозга, у меня обнаружили опухоль. Глиома головного мозга. Эта дата разделила жизнь нашей героини на до и после, бухгалтерию пришлось отложить в сторону и заняться своим здоровьем. Для уточнения диагноза и планирования дальнейших действий пришлось пройти немало обследований. Светлана Лужкова:

Сегодня мне делали МРТ с маленьким телевизором, я такой телевизор первый раз видела. Я три раза МРТ проходила, здесь в первый раз. Меня врач предупредила, что я должна делать. Выскакивали буквы, я должна мысленно проговаривать слова на букву н. Я проговаривала Николай, Нина, некрасивый. Затем врач сказала, что опять повторяться будут буквы, только вам нужно уже петь. Что за необычная процедура, дело в том, что проведение знакомой нам магнитно-резонансной томографии позволяет только визуализировать анатомическое строение органа в нашей черепной коробке. Для полноты картины недостает сведений об активности головного мозга. На помощь приходит функциональная МРТ.

Дмитрий Науменко, рентгенолог отделения компьютерной и магнитно-резонансной томографии РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Сейчас, когда появились аппараты мощностью 3 Тесла напряжения, у нас появилась возможность обследовать функционально пациентов МРТ, чтобы найти лучший подход к этой опухоли, как можно меньше инвалидизировать пациента, не затронуть этот важный центр, речевые центры, двигательные центры.

Диагносты создают целые 3D-модели, где красными линиями отмечены важные взаимосвязи между отделами мозга, которые нельзя нарушить. Такие карты помогают нейрохирургу смоделировать ход операции еще до ее начала. Антон Родич:

На самом деле мозг наш настолько широк и необъятен, неизвестен нам, поэтому мы постоянно исследуем и идем вперед. Сегодня в мире и нам уже известно, что существуют отдельные зоны головного мозга, которые отвечают за пение и умение играть на инструментах. Сегодня мы готовим новое направление, чтобы научиться выполнять такие операции, картировать, определять эти зоны, проводить операции в сознании, чтобы сохранить этот навык. Светлана это знает, поэтому настроена только на лучшее. Да и смелости у пациентки не занимать.

Светлана Лужкова:

Я пережила в жизни много всего. Но 9 мая я включила телевизор, шел фильм, я его посмотрела 2 минуты, но я этот фильм знаю «Любовь земная», я и книгу прочитала. И там были такие слова: кто был слабый, стал сильный, кто был сильным, стал еще сильнее. Я встала, выключила телевизор и дала себе слово, что я справлюсь, все будет хорошо. А начиналось все банально: частые головные боли, быстрая утомляемость. «Мигрень» – таким было медицинское заключение десятилетней давности. Гомеопатия и обезболивающие препараты снимали боль, но эффект сохранялся недолго. Светлана Лужкова:

У меня начались головные боли под утро, я встаю, а работать нужно. Я пробовала в 2020-2021 году нетрадиционную медицину, мне не помогло.

В какой момент наш мозг дает сбой и почему пока он управляет всеми системами организма, мы не может взять под контроль его самого? Пришло время разобраться! Под микроскопом видно строение мельчайших элементов клеток. Их можно починить, заменить или выбросить. Можно вживить инородные элементы, продлив человеку жизнь и здоровье. Однако сегодня ни один ученый не может сказать, где же в головном мозге находится центр гениальности или одаренности, где кнопка управления памятью и в каком уголке затаился сосуд с бессмертием.

Наталья Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья, заведующий образовательным центром:

Тайна начинается с того, что если мы смотрим в случае оперативного вмешательства на структуру мозга, когда он открыт в операционном поле, мы там не увидим ни эмоций, ни деепричастий, ни корень слова, мы видим просто ткань. И как с помощью этой ткани происходит руководство человеческим организмом, руководство такими вещами, как психика, эмоции (радость, горе). Это все в этой ткани. Долгое время человек пытается познать самого себя, а это значит – свой мозг. Тысячи тысяч самых разных теорий, предположений, множество ярких научных результатов. В последние годы благодаря мощным компьютерам и новейшим технологиям сделаны серьезные открытия. Медики проводят сложнейшие операции на мозге, но… Мы все еще далеки от понимания, как работает наш центр управления. Более того, чем больше накапливается различных экспериментов, тем сильней впечатление, что мы упираемся в глухую стену.

Владимир Кульчицкий, нейрофизиолог, заведующий Центром мозга Института физиологии, доктор медицинских наук, профессор:

Эти тайны мозга существуют до сих пор. Благодаря мозгу человек и осознает, что он человек, но очень много загадок остается до сих пор. Возможности мозга безграничны и до сих пор так и не известны. И это подтверждается проявлением решения сложнейших проблем в критических ситуациях. Занятия музыкой помогут избежать болезни Альцгеймера. Для чего врачи советуют постоянно напрягать мозг – подробности здесь. Часто ученые могут объяснить конкретные особенности работы мозга, но они не выстраиваются в целостную картину. Особняком стоят парапсихологические явления – их существование не доказано, но обилие косвенных улик заставляет сомневаться и подозревать, – а может быть, что-то все же есть. То же самое касается и болезней мозга, его старения. Сегодня узнать о подкрадывающейся проблеме не составляет труда, и это важно.

Татьяна Докукина, главный научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:

Известно, что патологический процесс начинает развиваться за 10, 20, 30 лет до того, как появляются первые симптомы. Выявить на самых ранних этапах развивающуюся патологию – это значит продлить активную жизнь, социализацию человека, улучшить качество жизни ближайшего окружения каждого нашего пациента. Наш мозг несовершенен. Мы забываем имена людей, не можем уснуть ночью, не замечаем очевидных вещей и ошибки совершаем чаще, чем можем предположить. Слабоумие, или деменция самых разных видов, становится все моложе. Но все поправимо. Еще не познав всей глубины сознания, ученые сходятся в одном: рецепт долголетия ума существует, и он очень прост.