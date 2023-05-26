Занятия музыкой помогут избежать болезни Альцгеймера. Для чего врачи советуют постоянно напрягать мозг?

Самая главная вещь, которую мы должны для себя понять, – это наша невероятная ограниченность. Мы живем, руководствуясь мифом о человеке, согласно которому мы – венец творения и чудо мироздания. Если посмотреть правде в глаза, этой вселенной почти 14 миллиардов лет, виду Homo sapiens – от силы 200 тысяч лет, письменность вообще возникла менее 10 тысяч лет назад. Эволюционно мы предназначены к познанию только очень примитивного количества вещей – выжить и оставить потомство. И чем дальше – тем хуже. Виной всему, трудно поверить – развитие цивилизации. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья, заведующий образовательным центром:

У нас сейчас такая история развития нашего общества, мы тупеем. Нам не нужно думать о том, как сделать тепло в доме, не надо заготавливать дрова, топить утром и вечером печь, мы включили кондиционер или дождались централизованного отопления. Нам не нужно думать, как добыть воду из колодца, из проруби. Мы открыли кран, у нас все готово. Нам не нужно ходить в библиотеки, у нас теперь все дома в маленькой коробочке. Впрочем, задач у мозга и сейчас немало. В первую очередь, он нацелен на развитие и сохранение организма, в котором находится. И умственная деятельность играет не последнюю роль.

Владимир Кульчицкий, нейрофизиолог, заведующий Центром мозга Института физиологии, доктор медицинских наук, профессор:

В общем-то одна из задач мозга – объединить разнообразные системы организма, а их множество (сердечно-сусудистая, дыхательная, которые обеспечивают нашу жизнь, мышечная, которая обеспечивает движения, костно-суставная), в единое целое, чтобы они гармонично обеспечивали разнообразные задачи: движение, мышление, открытие, изучение разных языков. Все это обусловлено и связано с деятельностью эффективной мозга. Вы скажете: в обычной жизни человек использует лишь малую долю неисчерпаемых резервов. Кто-то говорит о 10 процентах, а кто-то и вовсе об одном. Но настоящие ученые категоричны: все эти разговоры – полная чушь. Что такое процент использования мозга? Это число работающих нейронов. Так вот: они постоянно в деле, не простаивают ни на мгновенье, непрерывно анализируют имеющуюся информацию. А вот какую – дело индивидуальное. Наталья Громова:

Есть представление, что у нас существует нейронная сеть, которая складывается из наших умений и навыков. И чем сложнее эта нейронная сеть, тем интереснее человек. Продолжительность, если нейроны выстроить в одну линеечку, то до Луны и обратно. То есть расстояние ее огромное. И качество этой нейронной сети зависит от того, как мы, начиная с детства, располагали своим временем. И гением может стать только рожденный гений. Это однозначно. Но рожденный гений, попав в среду, которая не будет способствовать его развитию, гением не станет.

Говорят, развивать мозговую нейросистему необходимо с детства. Переведем на язык современных технологий: люди рождаются с мощным компьютерным устройством в своей голове. Однако необходимы нужные программы. Одни стоят с рождения, другие устанавливаются в течение жизни. Это позволяет человеку меняться и перестраиваться. По существующим ныне данным, в мозге среднестатистического человека есть огромная нейронная сеть – 5 с половиной петабайт информации. Для примера: это 300 лет круглосуточного просмотра фильмов. Однако кому-то «процессор» достается с изъяном: ничего не поделаешь, наследственность подвела. Причем даже неплохие гены могут до адресата дойти в измененном виде. Операция на головном мозге с пробуждением. Вот каких профессиональных высот достигли белорусские медики – подробности здесь.

Сергей Дромашко, главный научный сотрудник Института генетики и цитологии, профессор Университета НАН Беларуси:

Нобелевский лауреат Питер Медавар описал соотношение генетики и эпигенетики. Генетика предполагает, а эпигенетика располагает. Вся наша генетическая информация записана в ДНК, а вот как она будет реализована, это зависит от ряда биохимических организмов, которые или разрешают экспрессироваться, то есть работать данным геном, или наоборот запрещают. Передаются ли интеллектуальные или, как сейчас говорят, когнитивные способности по наследству? Загадка! Ответ на этот вопрос удалось получить, изучая близнецов. Эти ребята вообще внесли большой вклад в исследование человеческого организма, в том числе головного мозга.

Ирма Моссе, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека НАН Беларуси, профессор:

Очень много генетических открытий сделано, когда изучают монозиготных близнецов. То есть близнецы родились из одной оплодотворенной яйцеклетки, разделившейся пополам. И у них одинаковое ДНК. Получается, что у этих близнецов ДНК одинаковое, то есть генетика одинаковая. Есть много случаев, когда они воспитываются в разных условиях, у них интеллект на 80 % совпадает. Если смотреть дизиготных близнецов, просто родившихся одновременно, то там тоже зависит от того вместе они воспитывались или отдельно. Но где-то на 50 % у них интеллект совпадает. У братьев и сестер меньше. И вот очень интересно, когда исследуют интеллект приемных детей, ведь иногда берут грудных детей. Родители и их приемные дети генетически нет никакой корреляции. И получается, что в этом случае у них интеллект между родителями и детьми буквально 2 % совпадения.

Итак, близнецы обладают идентичными исходными показателями, но в какой-то момент начинают узнавать мир, меняться. При этом даже будучи разлученными в детстве, во взрослой жизни судьба и привычки родственников похожи до мелочей. То есть, возможности, таланты и способности передаются по наследству! Кроме того, с утробы мозг формируется по установленным моделям – идентичным, схожим или подобным родителю или предку. И вот здесь огромнейшую роль играет мать. Поет ли она нежные колыбельные будущему младенцу, или дает своему животику слушать тяжелый рок – это влияет как раз на то, как ляжет та самая эпигенетическая метка, которая включает или выключает ген. Кстати, есть мнение, что у всех людей есть полный набор генов одаренности во всех областях жизни. Вот только практически все они почему-то выключены, и это подтверждают неординарные ситуации.

Сергей Дромашко:

В результате тех или иных травм обретают совершенно невообразимые возможности. Одни из них становятся художниками, у других поэтическая склонность проявляется. В какой-то драке простой парнишка получил ударом биты по голове. В результате он стал известным математиком, хотя он в школе ненавидел эту математику, а тут у него открылись математические способности. Вот примеры неограниченных возможностей нашего мозга.

Такие случаи редки, неоднозначны и плохо изучены. Зато вполне понятно, что на будущее ребенка влияет отношение к нему самого близкого человека – еще в период нежного возраста. Интересный эксперимент провели на крысах в Новосибирском институте цитологии и генетики. Сергей Дромашко:

Вот оказывается, если крысы-мамы очень хорошо относились к своим детям, то есть их вылизывали, проявляли явную заботу. То все было нормально. А если они были плохими матерями, то дети вырастали агрессивными, с явными отклонениями. Автор этой работы говорит, что вполне возможно, что у людей тоже некоторые психические расстройства, вплоть до шизофрении, связаны с тем, что их мамы в детстве плохо опекали. Становится ясно: пробудить интерес к жизни нужно еще в младенчестве. Но что потом? Имеет ли значение для воспитания гения последующее внимание родителей, учителей – одним словом, взрослых? Имеет, и огромное. Более того, чтобы вырастить просто интересного, качественно сформированного человека, родителям нужно закатывать рукава как можно раньше. При этом всевозможные развивающие детские центры хороши. А музыкальная школа – лучше!