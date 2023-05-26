«Армения окончательно признала потерю большого куска Нагорного Карабаха». Но почему конфликт может только набирать обороты?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.

Григорий Азаренок, СТВ:

В 2020 году состоялся очередной этап боевых действий, в результате которого победил Азербайджан. Это надо понимать прекрасно. Был зафиксирован статус-кво. После долгого раунда переговоров под патронажем России… Было понятно, что это обсуждали и во время этого мероприятия. Кстати, Путин говорил, что Александр Григорьевич очень взвешенную позицию принимает, очень четко по этому поводу говорит: надо мирить два народа и так далее. Они обменялись любезностями – Пашинян и Алиев. Премьер Армении в последнее время очень сильную фронду занимает в отношении ОДКБ и всего нашего союза. Недавно хамски высказывался в отношении пресс-секретаря МИДа России Марии Захаровой, но тем не менее после этого всего было сообщение, что они признали территориальную целостность друг друга. Армения окончательно признала потерю большого куска Нагорного Карабаха. Андрей Лазуткин, политолог:

После завершения войны велись два переговорных процесса параллельно. Один московский, а второй брюссельский – под контролем американцев. Что касается формальных признаков, там было все похоже. Да, там делимитация, развод войск, установка границы, но что касается статуса Карабаха, то московский процесс его не определял: давайте потом это все определим, отложим. А западный процесс предполагал передачу Карабаха в состав Азербайджана – о чем сегодня идет речь. И о чем мы можем сказать? Получается, что западная переговорная линия в итоге победила. У Путина не получилось свои условия предложить, а у Запада получилось. Вы должны понимать, что, да, мы народы помирили. Но хорошо это или плохо, как вы считаете?