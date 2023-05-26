«Армения окончательно признала потерю большого куска Нагорного Карабаха». Но почему конфликт может только набирать обороты?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.
Григорий Азаренок, СТВ:
В 2020 году состоялся очередной этап боевых действий, в результате которого победил Азербайджан. Это надо понимать прекрасно. Был зафиксирован статус-кво. После долгого раунда переговоров под патронажем России… Было понятно, что это обсуждали и во время этого мероприятия. Кстати, Путин говорил, что Александр Григорьевич очень взвешенную позицию принимает, очень четко по этому поводу говорит: надо мирить два народа и так далее. Они обменялись любезностями – Пашинян и Алиев. Премьер Армении в последнее время очень сильную фронду занимает в отношении ОДКБ и всего нашего союза. Недавно хамски высказывался в отношении пресс-секретаря МИДа России Марии Захаровой, но тем не менее после этого всего было сообщение, что они признали территориальную целостность друг друга. Армения окончательно признала потерю большого куска Нагорного Карабаха.
Андрей Лазуткин, политолог:
После завершения войны велись два переговорных процесса параллельно. Один московский, а второй брюссельский – под контролем американцев. Что касается формальных признаков, там было все похоже. Да, там делимитация, развод войск, установка границы, но что касается статуса Карабаха, то московский процесс его не определял: давайте потом это все определим, отложим. А западный процесс предполагал передачу Карабаха в состав Азербайджана – о чем сегодня идет речь. И о чем мы можем сказать? Получается, что западная переговорная линия в итоге победила. У Путина не получилось свои условия предложить, а у Запада получилось. Вы должны понимать, что, да, мы народы помирили. Но хорошо это или плохо, как вы считаете?
Григорий Азаренок:
Конфликт же остался. В Армении все считают его предателем. Такие выпады по отношению к ОДКБ. Это как вообще получилось? Сначала они этот Запад туда втянули, западный процесс зафиксировал этот статус, а потом он начал собирать совещание ОДКБ и требовать немедленно помощь и ввязаться вооруженным путем, чтобы исполнить свои обязательства, хотя до этого помогали просто проводить переговоры. Там Президент довольно резко отвечал. В этом плане, конечно, это западные игры. Пашинян – это западный клиент. Как это все обернется еще непонятно.
Андрей Лазуткин:
Вы правильно сказали про западные игры. А как это обернется, понятно. Какая сегодня задача России? Там находятся российские миротворцы, российская военная база. И задача России: как можно дольше эту базу там оставлять. Поскольку у нас якобы решается вопрос Карабаха, то следующий шаг – это выход из ОДКБ, потому что зачем? Миротворцы ваши не нужны, база ваша тоже. У нас же войны тут нет, мы же все помирились. И Россия уходить из Армении – Южного Кавказа. А дальше развязываются руки у Турции. Она усиливается в регионе, есть еще совсем рядом Иран. Американцы потирают руки, потому что классно, мы Турцию здесь усилим (это союзник Азербайджана), русские отсюда уйдут, а иранцы окажутся отрезанными от России, потому что переговоры сейчас идут не про статус Карабаха, а про то, будет ли там еще Зангезурский коридор. Это коридор, который отрезает Иран от России. Если там будут стоять войска турецкие или азербайджанские под любым предлогом, то это по факту может уже заблокировать.
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